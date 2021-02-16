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توك شو

خبير اقتصادي يكشف أسباب استقرار الجنيه المصري وأدائه الجيد أمام الدولار

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:01 ص
الجنيه والدولار
الجنيه والدولار
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هاني حسين
قال محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، إن قيمة العملة تعكس مدى صحة الاقتصاد وعافيته أمام الاقتصادات الأخرى .

وأضاف محمد الشوادفي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  تواجد  الجنيه المصري  ضمن أفضل 10 عملات على مستوى العالم دليل على مجهودات الدولة المصرية لدعم الاقتصاد ".

وتابع محمد الشوادفي:" الدولة عملت على معالجة ملف التضخم وبالتالي انخفضت معدلات التضخم مما أدى إلى ثبات سعر العملة واستقرارها ".

 واكمل محمد الشوادفي:" الدولة المصرية عملت على  تحديد سعر الفائدة  وفق متطلبات السوق  لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي ".

 ولفت محمد الشوادفي:" الدولة عملت على معالجة العجز في الميزان التجاري  وحققنا فائض أولي"، مضيفا:" الدولة تعاملت مع ملف الدين باحترافية ومعدل الدين للناتج المحلي  حاليا 82%".
 
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