خبير اقتصادي يكشف أسباب استقرار الجنيه المصري وأدائه الجيد أمام الدولار

قال محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، إن قيمة العملة تعكس مدى صحة الاقتصاد وعافيته أمام الاقتصادات الأخرى .





وأضاف محمد الشوادفي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" تواجد الجنيه المصري ضمن أفضل 10 عملات على مستوى العالم دليل على مجهودات الدولة المصرية لدعم الاقتصاد ".





وتابع محمد الشوادفي:" الدولة عملت على معالجة ملف التضخم وبالتالي انخفضت معدلات التضخم مما أدى إلى ثبات سعر العملة واستقرارها ".





واكمل محمد الشوادفي:" الدولة المصرية عملت على تحديد سعر الفائدة وفق متطلبات السوق لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي ".





ولفت محمد الشوادفي:" الدولة عملت على معالجة العجز في الميزان التجاري وحققنا فائض أولي"، مضيفا:" الدولة تعاملت مع ملف الدين باحترافية ومعدل الدين للناتج المحلي حاليا 82%".