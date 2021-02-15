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توك شو

مروة عيد عبد الملك: عدم وجود محترفات سبب غير منطقي لرفض منتخب سيدات اليد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:28 م
كرة اليد
كرة اليد
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قسم التوك شو
أكدت مروة عيد عبد الملك، لاعبة الأهلي السابقة لكرة اليد، والمحترفة في صفوف فريق نيس الفرنسي في الوقت الحالي، أن اللعب في الأندية المصرية غير مرتبط بعقود والإلتزام مع النادي هو الدافع للاستكمال فقط، من خلال تسجيل اللاعبات في الاتحاد، موضحة أن ليس هناك معسكرات تدريبية وتجمع اللاعبات قبل المباريات فقط.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنها محترفة من عام 2010 وفريقها يؤدي بشكل كبير، مؤكدة أن رئيس النادي الأهلي سهل لها إجراءات الاحتراف في ذلك الوقت، والاحتراف مرتبط دائمًا بأسلوب الإدارة.

وأشارت إلى أن عدم وجود المحترفين سبب غير منطقي لـ عدم تكوين منتخب وهذا ليس عائق، مؤكدة أن اتحاد اليد لا يجعل هناك قيمة للاعبات كرة اليد، موضحة أن لاعب لكرة اليد عمل بالنسبة لهم وليس كهواية فقط، متابعة: "امتلاك أطفال والزواج ليس عائق في اللعبة".
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