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أخبار العالم

نائبة الرئيس الأمريكي تكشف تفاصيل اتصال هاتفي مع ماكرون

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:00 ص
كامالا هاريس
كامالا هاريس
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شريف سيد
كشفت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

وكتبت هاريس، في تغريدة على "تويتر": "اليوم تحدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقشنا جائحة كورونا، والتغيير المناخي، دعم الديمقراطية في الداخل وحول العالم، والتحديات الإقليمية". 

وأضافت: "الرئيس بايدن وأنا نتطلع إلى العمل مع الرئيس ماكرون لبناء مستقبل أفضل لبلدينا". 

ومن ناحية أخرى، أصرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن اللقاحات الروسية والصينية يجب أن تلعب دورًا أكبر في جهد عالمي منسق للتغلب على جائحة فيروس كورونا، الذي وصفه بـ "الحرب العالمية".

وقال "ماكرون" لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية "يجب أن نعمل مع الصينيين والروس حتى تصبح اللقاحات جزءًا من هذا الجهد المتعدد الأطراف الكبير".

وقارن ماكرون ظهور سلالات متحولة بـ "جائحة داخل الجائحة".
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