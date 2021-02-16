أبرز تصريحات المشاركين في فيلم السرب

كشف المنتج تامر مرسي عن البرومو الدعائي الرسمي لفيلم "السرب" الذي يكشف بطولة القوات الجوية في الرد على قوات داعش الإرهابية بعد حادث درنة في ليبيا.





لفيلم بطولة: أحمد السقا، شريف منير، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد دياب، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد جلال.



ونستعرض في هذا التقرير أبرز تصريحات المشاركين في العمل .





علق الفنان شريف منير على دوره في فيلم "السرب" من إنتاج شركة "سينريجي" الذي يسلط الضوء على بطولة القوات الجوية ومواجهة الإرهاب.





وقال منير : "أنا بحب هذه النوعية من الأدوار والأفلام لأنه من خلالها بقول للناس أنا بحب مصر، وهي دي اللحظات اللي بنبين فيها حب مصر وشعوري ببلدي ومصر الجديدة اللي عايشينها الآن التي تشهد تحقيق خطوات ناجحة ومهمة وعظيمة تتسم بالثبات والثقة.





تابع الفنان: بحب الأدوار الوطنية زي أولاد العم وكان عمل صحيح قمت فيه بدور إسرائيلي لكن كنت مبسوطا بيه لأن بين رسالة مهمة إزاي مؤسساتنا الأمنية حاكمة وبتحافظ على البلد وبتدير المنظومة بشكل جيد.





وعن طبيعة دوره في الفيلم وهل سيكون قائدًا للقوات الجوية؟، قال شريف منير: الفيلم مشرف في قصته لأنها ليست حدوتة مفتعلة لكنها قصة حقيقية تمثل مجزرة وأخذ الثأر، وكلنا سمعنا عن القصاص اللي حصل بس مشفناهوش على أرض الواقع، ومن خلال هذا العمل هنوري الناس جزء من القصاص على مقدرتنا وهو جزء بسيط من اللي حصل فعليًا والناس هتخرج بعد مشاهدة الفيلم شاعرة بالفخر بالسينما المصرية وببلدها".





أكمل: "أحمد السقا بطل الفيلم وأنا عارفه لأنه أخويا الصغير مابيحبش يتكلم عن نفسه وهو هيلعب دور مهم جدًا جسده بشكل قوي جدًا وأحمد نادر جلال كان مايسترو وكل من خلف الكاميرا عمل شغل هايل".





وأردف الفنان: بالنسبة لي، أنا عامل دور ضيف شرف في الفيلم لكن بالنسبة لآسر ياسين وكريم فهمي وأحمد حاتم إحنا كلنا بنشغل في الفيلم ده شرف لينا مش ضيوف وكل واحد محطوط في حتة محدش هينساه زي ماعملت دوري في الممر وعمل أثر".





وحول وجود أدوار نسائية في الفيلم، قال: "هند صبري موجودة في الفيلم وأنا دوري الجزء الخاص بي يتعلق بقصف القوات الجوية وإحنا قضينا أيام مع الأبطال الحقيقين وشفنا ناس رجالة ورحبوا بينا جدًا وقدموا لينا التسهيلات بكل حب وأمانة وإحنا كممثلين بنستمع بحاجات المواطن العادي مش بيشوفها زي ما تفرجنا أثناء التصوير على طائرات الـ F 16 ولما شفنا قائد الطيارة قدامنا بنحس بسعادة أحمد نادر جلال مخرج فيلم السرب، إنه عمل كثيرا في تحضيرات الفيلم، مشيرا إلى أن الفيلم يجسد قصة حقيقية بشكل سينمائي.



وأضاف :« الاحداث حقيقية ولكن الفيلم سينمائي»، مشيرا الى انه حتى الان لم يتم الانتهاء من تصوير الفيلم .

وأشار إلى أن الفيلم تصويره وتنفيذه صعب وسأخذ وقتا كبيرا لأن مدته ستكون ساعتين؛ موضحا أن النجم أحمد السقا يقوم بدور "عميل".

ولفت إلى أنه يقوم بدور قائد القوات الجوية وقتها؛ مرددا: « شرف كبير اننا نجسد بطولات الجيش المصري ونوثق الحدث العظيم».

وأكد، أن كل الفنانين المشاركين في العمل على استعداد تجسيد مشهد واحد فقط في عمل ملحمي بطولي؛ قائلا: « العمل فيه حوالي 18 بطلا».





كما أعرب المخرج أحمد نادر جلال، مخرج فيلم السرب، عن سعادته برد فعل الجمهور على فيلم «السرب»، قائلًا: «شرف لينا نوثق حاجة مهمة كده».

وقال إن كواليس العمل كانت صعبة؛ نظرًا لاعتماد الفيلم على كثير من اللوجيسيات والتصوير من خلال الطائرات، مشيرًا إلى انضباط جميع القائمين على العمل.

وأضاف أنه اختار الممثلين الأنسب للشخصيات المكتوبة، مؤكدًا أن جميع الممثلين حريصين على تقديم عمل يليق بمصر، ويبذلون قصارى جهدهم.

وذكر أن من أصعب المشاهد التي تم تصويرها هي الخاصة بالطيران لأنها تمت بطريقة جديدة تعتمد على تقنيات عالية، مضيفًا أن ذلك كان يتطلب التنسيق الكامل بين أكثر جهة لتخرج الصورة بالشكل اللائق.

وأوضح مخرج فيلم السرب، أنه حاليًا يتم استكمال باقي مشاهد فيلم «السرب»، والذي ستكون مدته حوالي ساعتين.





وقال إن إخراج فيلم السرب كان مسئولية كبيرة جدا.

وأضاف : "الجميع كان متحمسا بشدة للفيلم، لأننا نوثق أحداثا حقيقية للجيش في فيلم سينمائي".

وتابع: "كل من شارك في الفيلم يعرف أن الفيلم مهم جدا سواء للبلد أو لسيرة الممثل أو للأجيال القادمة"، مؤكدا: "كل الممثلين تمنوا أنهم يشاركوا في عمل كبير مثل فيلم السرب.. والجميع متعاون إلى أقصى حد". وأضاف: "مقدرش أقول دلوقتي الفيلم هينزل أمتى.. لأنه لم يتم الانتهاء من تصوير كل مشاهد الفيلم حتى الآن، ولكن عندما ننتهي من التصوير سوف نعلن عن الموعد".

وأوضج: "هذه الأعمال لا تحتاج إنتاجا فنيا فقط، ولكن لها أبعاد ذات مسئولية وطنية"، لافتا: "دور الفيلم يحكي حدوته المصريين.. لأن إذا لم نحكي حدوتة المصريين من الذي سوف يحكيها.. ولا بد من ذكر المواقف البطولية والتضحيات".



