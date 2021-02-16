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رياضة

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:01 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة؛ عقب التتويج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية عندما يواجه المريخ السوداني اليوم، الثلاثاء، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يستضيف المريخ على ملعب استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم ، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولي في المسابقة القارية فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وأوقعت القرعة، الأهلي والمريخ في المجموعة الأولى، بجوار سيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الكونغولي.

وكان فريق سيمبا التنزاني انتصر على فيتا كلوب بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت بينهما بالجولة الأولى.

موقع صدى البلد  يقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا.

تنُقل أحداث مباراة الأهلي والمريخ عبر قناتي beIN Sports HD 7،  وأون تايم سبورت الأرضية.
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قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

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