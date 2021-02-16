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منوعات

من مختلف دول العالم.. معمرة تستقبل 10500 هدية في عيد ميلادها الـ 100

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
احتفلت سيدة معمرة تعيش وحدها دون عائلة، بعيد ميلادها الـ 100، حيث تلقت 10500 بطاقة وهدايا من المهنئين  الغرباء حول العالم.

"ليليان جرينواي" التي لم يكن لديها عائلة قريبة للاحتفال بعيد ميلادها المائة ، تلقت الهدايا من الغرباء بعد نداء عبر الإنترنت انتشر على نطاق واسع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ونشر الموظفون في دار هارتلاندز للرعاية والتمريض في ياردلي، برمنجهام ، على "فيسبوك" في وقت سابق من هذا الشهر، في محاولة للحصول على 100 بطاقة للاحتفال بعيد ميلادها. 

وكانوا يخشون أن ليليان ، التي نجت من حربين عالميتين ، لن يكون لديها هدايا أو بطاقات  تفتح لها في عيد ميلادها، ولكن النداء أغرق دار الرعاية بالهدايا بعد أن انتشر ووصل إجمالي 10000 بطاقة و 500 هدية على عتبة الباب، تم إرسالها من أماكن بعيدة مثل أستراليا وأمريكا الجنوبية وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، ولم تتمكن ليليان من قراءتها جميعًا في عيد ميلادها.

ليليان ، التي ولدت في 13 فبراير 1921 في برمنجهام ، عايشت 25 رئيس وزراء، و4 ملوك، ونجت من الحربين العالميتين.

وتقول "ستايسي ديبني" مديرة علاقات العملاء في دار الرعاية ، إنها تعتقد أن الأمر سيستغرق من السيدة  شهرًا آخر لفتح جميع الهدايا.
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