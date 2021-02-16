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وزيرة الصحة:تكلفة تطوير مستشفيات الإسماعيلية تخطت 10 مليارات جنيه..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه الوزارة حرصت على ان  يكون الشكل البنائى لمنظومة التأمين الصحى فى الاسماعيلية تحافظ على رونق المدينة وحضارتها، لافتة إلى ان المستشفيات تقدم أرقى الخدمات الطبية.



وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها أمام الرئيس السيسى خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية،  أنه فى تم تدريب الأطباء  وحولنا وطورنا البينة التحتية للمنشآت الطبية بالإسماعيلية، موضحة أن  تكلفة تطوير المنشآت الصحية فى الاسماعيلية تفوق الـ10مليار جنيه وسجلنا 83% من السكان.


وتابعت انه لأول مرة تقدم هذه الخدمات التداخلية الحرجة ولأول مرة يكون هناك مستشفى 30 يوليو لأمراض الكلى والغسيل الكلوى ويقدم خدمات اصلاح الكلى واصلاح العيوب الخلقية للاطفال.

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