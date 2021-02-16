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محافظات

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل نجح في جذب السياحة العلاجية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:45 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، نجحت في جذب سياحة علاجية من الخارج، وذلك بسبب المؤسسات العلاجية التي أنشأت على أسس عالمية، مشيرة أن مشروع التأمين الصحي الشامل ينفذ وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال التخطيط الإستراتيجي للمنظومة والذي يضمن توفير الاحتياجات الصحية للمواطنين، وتأهيل المنشآت الصحية وتجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات العالمية، وكذلك التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وبكل سهولة ويُسر.

وأضحت إن الإصلاح الصحي واجه العديد من التحديات خاصة أنه في الماضي 58% من المواطنين شملتهم المنظومة، الا أننا برؤية الرئيس السيسي حاليا نسعى لتقديم الخدمة لـ100% من المواطنين، مشيرة أنه هناك حوكمة من حيث تقديم الخدمة والانفاق والرقابة عليها.

وأضافت وزيرة الصحة: واجهنا العديد من التحديات إلا أن تعليمات الرئيس بتقديم عدد من المبادرات الرئاسية لتقديم الخدمات كانت أول خطوات الإصلاح الطبي لتقديم كل الخدمات للمواطنين، مشيرة الى أن منظومة التأمين الصح الشامل تلغي انفاق المواطن من الجيب برؤية ثاقبة، لافتة إلى تسخير كل العقبات من اجل العمل على تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المواطنين، مؤكدة علي تفعيل المراقبة في المحافظات.
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