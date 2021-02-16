400 ألف مكالمة هاتفية لاستدعائهم.. الصحة تكشف جهودها لمواجهة زيادة نسبة التقزم بين الأطفال

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة تعمل على تقليل نسب المصابين بعدة امراض، وتوصلت إلى أن مرضى الانيميا وصلوا إلي 24% فقط، وأصحاب السمنة مازالت نسبتهم 13%، لافتة أن السنة الماضية شهدت زيادة في أعداد أصحاب السمنة من أطفال المدارس؛ حيث وصلت إلى 16% ثم عادت الي 13%.

ونوهت الوزيرة خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، إلى ان حالات التقزم زادت بين الأطفال مما يحتاج إلي إعادة النظر في منظومة التغذية عند الأطفال ولكن أيضا منظومة النشاط، لان معظم قصار القامة لم تنتج من جينات وانما نتيجة ضعف التغذية والرياضة او ممارسة الأنشطة .