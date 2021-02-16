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400 ألف مكالمة هاتفية لاستدعائهم.. الصحة تكشف جهودها لمواجهة زيادة نسبة التقزم بين الأطفال

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:58 ص
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة تعمل على تقليل نسب المصابين بعدة امراض، وتوصلت إلى أن مرضى الانيميا وصلوا إلي 24% فقط، وأصحاب السمنة مازالت نسبتهم 13%، لافتة أن السنة الماضية شهدت زيادة في أعداد أصحاب السمنة من أطفال المدارس؛ حيث وصلت إلى 16% ثم عادت الي 13%.
ونوهت الوزيرة  خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، إلى ان حالات التقزم زادت بين الأطفال مما يحتاج إلي إعادة النظر في منظومة التغذية عند الأطفال ولكن أيضا منظومة النشاط، لان معظم قصار القامة لم تنتج من جينات وانما نتيجة ضعف التغذية والرياضة او ممارسة الأنشطة.

وتابعت الدكتورة هالة زايد، أن الوزارة قامت بعمل 155 عيادة ربط و478 معمل، وفرق كبيرة جدا للأطفال، مشيرة الي ان الوزارة اثناء جائحة كورونا تواصلت مع كل أهالي الأطفال المسجلين بالوزارة لحالات التقزم وتم ذلك من خلال الاتصال الهاتفي حيث وصلت الي اكثر من 400 الف مكالمة تليفونية لاستدعائهم للحصول على الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة في ظل تلك الجائحة.

واوضحت ان وزارة الصحة خلال 12 عام الماضية تم الكشف على 2.5 مليون سيدة للكشف المبكر لسرطان الثدي، وتم اكتشاف 1000 حالة من بينهم، واردفت أن المستشفيات النموذجية كانت النواة على مستوى الجمهورية في الـ 27 محافظة لتطبيق التأمين الصحي، ثم الهدف الاسمى للرعاية الصحية هو التأمين الصحي الشامل وكان ذلك في يوليو 2018.
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