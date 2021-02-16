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محافظات

وزيرة الصحة: 59 مستشفي عزل منتشرة على مستوي الإسماعيلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:17 ص
صدى البلد
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة بدأت بمستشفى واحد فقط، لتقديم الخدمة الصحية لمرضى فيروس كورونا، وارتفعت لتصل إلى 59 مستشفى على مستوى الجمهورية.
 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.
 

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة، وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، مُضيفًا أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في اطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها علي مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوي الجمهورية.

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