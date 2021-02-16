مدرب النصر السعودي يستعجل النادي لإنهاء صفقة ضرورية

عقد الكرواتي ألين هورفات، مدرب فريق النصر السعودي، اجتماعًا أمس، الإثنين، مع إدارة ناديه، لإبلاغهم بضرورة التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة، بدلًا من الكوري كيم سو، المصاب، بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.





تتيح أنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تسجيل لاعبٍ بدلًا من آخر مصاب، بشرط إحضار تقرير طبي، ومخالصة اللاعب المصاب.





وأكد هورفات لإدارة النادي السعودي، عدم رغبته في التعاقد مع لاعب وسط، لوجود العديد من اللاعبين في هذا المركز، مبينًا أن الفريق يعاني في مركز الظهير الأيسر، بعد الإصابة التي تعرَّض لها عبد الرحمن العبيد في مباراة فريقه أمام الاتحاد، ضمن الجولة الـ 15 بالدوري، إضافة إلى أن أسامة الخلف، الذي شارك بديلا للعبيد قد تلقى انتقادات كبيرة بعد مباراة فريقه أمام الشباب.





وطالب المدرب الكرواتي بضرورة تسليمه أسماء اللاعبين المتاحين في مركز الظهير الأيسر، لاختيار الأفضل من بينهم في أسرع وقت ممكن، حتى يدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.



