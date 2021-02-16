أجهزة مدن ٦ أكتوبر وبرج العرب وشمال خليج السويس تستعد لمواجهة التقلبات الجوية

تابع المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استعدادات المدينة وجاهزيتها لمواجهة سقوط الأمطار خلال الفترة من 16/2/2021 : 18/2/2021، موجها جميع الإدارات المختصة بالجهاز برفع حالة التأهب والاستعدادات فى جميع المواقع، خاصة المواقع الساخنة، وذلك طبقًا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول ورفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة عدم استقرار الطقس المتوقعة.









ووجه المهندس شريف الشربينى، الإدارات المختصة بالتأكد من تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، وتطهير جميع الشنايش وبالوعات الأمطار، بالإضافة لإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار.









وأكد المهندس شريف الشربينى، أن غرفة العمليات الرئيسية على تواصل مستمر مع فرق الطوارئ بالمواقع الميدانية بالمدينة.









في سياق متصل، كلف المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، مسئولى الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها مجابهة أي نتائج سلبية لحالة عدم الاستقرار المتوقعة في الطقس خلال الفترة من 16/2/2021 : 18/2/2021، حيث تم المرور على جميع محطات وروافع الصرف الصحي بالمدينة.









وقال رئيس الجهاز إنه تم التأكد من جاهزية جميع المعدات والطلمبات الخاصة بهذه المحطات للعمل بالكفاءة المطلوبة، أثناء فترات سقوط الأمطار، وكذا مراجعة موقف المولدات الاحتياطية بالمحطات، والتأكد من توافر الوقود اللازم لهذه المولدات.









وأوضح أنه تم توزيع جميع سيارات الكسح والشفط والنافوري، وطلمبات رفع المياه في جميع الأماكن التي تم رصد تجمعات الأمطار بها خلال الموجات السابقة، مضيفا أنه تم تكليف مجموعات طوارئ من العاملين بالإدارات المعنية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترات توقع سقوط الأمطار.









من جانبها، قامت المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، بمتابعة أعمال لجنة الأزمات والكوارث بالجهاز ودورها في تطهير بالوعات وخطوط الصرف بالمنطقة الصناعية بعتاقة، وكذا بالوعات صرف الأمطار من خلال شركة التشغيل والصيانة ( الشركة العربية للأعمال الهندسية "كايروماتيك" ).



