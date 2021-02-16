البحرين: الاستعداد لإطلاق مشروع «التصنيع المتنقل» لتعزيز الإبداع في التعليم الفني

كشف ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني أنه ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير نظام التعليم الفني والمهني في مملكة البحرين، باعتبار تخصصاته ضمن الأكثر طلبًا في سوق العمل، سيتم قريبًا بالتعاون مع مؤسسة «فاب لاب البحرين» إطلاق مشروع «التصنيع المتنقل».









وأوضح وزير التعليم البحريني وفقا لصحيفة الأيام أن المشروع يهدف إلى رفع وعي طلبة التعليم الفني والمهني بأهمية الإنتاج الإبداعي، والتعريف بالإمكانيات التي توفرها تقنية التصنيع الرقمي ومبادئ النمذجة الأولية وإمكانياتها في إثارة حس الابتكار.





وأوضح الوزير أن المشروع عبارة عن برنامج تدريبي وتعليمي يوفر بيئة داعمة للابتكار وبنية تحتية متكاملة يتمكن من خلالها المستفيدون من التعلم والتدرب على أحدث الأجهزة والتقنيات في مجال التصنيع الرقمي وفق نموذج تعليم (STEAM) في معمل رقمي محمول، مشيرًا إلى أن المشروع سيمر بمرحلتين، الأولى ستركز على تدريب معلمي التعليم الفني والمهني، أما المرحلة الثانية فسيتم خلالها تدريب طلبة التعليم الفني والمهني.



