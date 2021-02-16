ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين: الاستعداد لإطلاق مشروع «التصنيع المتنقل» لتعزيز الإبداع في التعليم الفني

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:08 م
البحرين
البحرين
Advertisements
أمينة الدسوقي
كشف ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني أنه ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير نظام التعليم الفني والمهني في مملكة البحرين، باعتبار تخصصاته ضمن الأكثر طلبًا في سوق العمل، سيتم قريبًا بالتعاون مع مؤسسة «فاب لاب البحرين» إطلاق مشروع «التصنيع المتنقل».


وأوضح وزير التعليم البحريني وفقا لصحيفة الأيام أن المشروع يهدف إلى رفع وعي طلبة التعليم الفني والمهني بأهمية الإنتاج الإبداعي، والتعريف بالإمكانيات التي توفرها تقنية التصنيع الرقمي ومبادئ النمذجة الأولية وإمكانياتها في إثارة حس الابتكار.

وأوضح الوزير أن المشروع عبارة عن برنامج تدريبي وتعليمي يوفر بيئة داعمة للابتكار وبنية تحتية متكاملة يتمكن من خلالها المستفيدون من التعلم والتدرب على أحدث الأجهزة والتقنيات في مجال التصنيع الرقمي وفق نموذج تعليم (STEAM) في معمل رقمي محمول، مشيرًا إلى أن المشروع سيمر بمرحلتين، الأولى ستركز على تدريب معلمي التعليم الفني والمهني، أما المرحلة الثانية فسيتم خلالها تدريب طلبة التعليم الفني والمهني.

وأكد أن المشروع يغطي عددًا من المفاهيم، كالاستشعار بالمجسات الإلكترونية (درجة الحرارة، الضوء ، الصوت ، الحركة والأشكال)، والرقمنة بالتقاط هيئة العالم بالوحدات الرقمية (استشعار المعلومات من المحيط المادي ، تحويلها رقميًا ومن ثم إعادة إنتاجها)، والمعالجة للبيانات الرقمية (تمثيل درجة الحرارة بالصوت، القوة بالضوء، المسح ثلاثي الأبعاد ومن ثم المعالجة والطباعة الثلاثية)، وآلات التصنيع ومكوناتها، وأساسيات التصنيع الرقمي (التصنيع بالحذف أو الإضافة)، وتمثيل المجسمات من منظور وأبعاد مختلفة (بناء جسم ثلاثي الأبعاد من سطح ثنائي الأبعاد).
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بحضور وزيري التعليم العالى والهجرة .. جامعة بنها تستضيف مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا

بدء مقابلات المرشحين لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2021.. الاثنين

وزيرا التعليم العالى والاتصالات يشهدان بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات.. صور

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية

ماذا قال وزير الاتصالات أمام مجلس النواب؟.. التفاصيل الكاملة

مصر تتقدم 55 مركزا بمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

ترشيحاتنا

السيسي يقاطع وزيرة الصحة ويوجه رسالة خاصة للأطقم الطبية| شاهد

حالة الطقس.. أمطار خفيفة تضرب شارع رمسيس ووسط البلد |فيديو

قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

الكويت تندد بالهجوم الصاروخي على مطار أربيل

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما