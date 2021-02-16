محافظ الشرقية يُتابع نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمركز بلبيس

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، وفقا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.





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من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع التعليم حيث جار تنفيذ اعمال إنشاء مدرسة علي فتحي مسلم بالبلاشون بتكلفة ٥ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه، لإنشاء ١٦ فصلا جديدا حيث بدأت الأعمال في تنفيذ المشروع ٢٢ /١١ /٢٠٢٠ ووصلت نسبة التنفيذ١٠٪، كما أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة الشهيد أحمد بكري بميت جابر وبتكلفة ١٣ مليونا و٨٠٠ ألف جنيه، كما أنه جار الانتهاء من أعمال التشطيب النهائي لمدرسة الزوامل الثانوية العامة المشتركة ١٨ فصلا جديدا بتكلفة ٧ ملايين و٣٩٠ ألف جنيه بنسبة تنفيذ ٧١٪ حيث تم بدء تنفيذ الأعمال بالمشروع في شهر أبريل٢٠٢٠ ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في شهر مارس ٢٠٢٠، كما أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة أحمد سالم حمد سويلم بقرية الشغانبة بتكلفة ٥ ملايين جنيه.

كما أنه جاري تبطين ترعة الطرطورية بطول ٨.٥٤٠ كم وبتكلفة ٢٦ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ٥٠ % طبقا للجدول الزمني المحدد.

وجار تنفيذ تدبيش ترعه المكاسر بطول حوالى ١٢ كيلومترا بطريق سلمنت عرب تل الجراد وصولا إلى شبرا النخله بتكلفة إجمالية 37 مليون جنيه كما أنه جاري تطوير وتجديد وصيانه الكوبري العلوي بغيته، حيث تم بدء تنفيذ الأعمال في 5 / 5 / 2020 ومن المتوقع إنهاء الأعمال في 4 / 5 / 2021 بطول 1 كيلو متر مربع وبتكلفه ٩ ملايين جنيه.

وعلى جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

أوضحت وكيلة الوزارة أن إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة شنت حملة تموينية وتفتيشية على المصانع بنطاق المدينة وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ادط ضد أصحاب مصانع الأحذية بمنطقة الصناعات النمطية الحديثة بالروبيكي وذلك لوجود بودرة بلاستيك مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ٥٠ شيكارة بودرة بلاستيك ماركة PVC زنة الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي طن و٢٥٠ كيلوجرام بودرة بلاستيك تستخدم في صناعة الأحذية على ذمة المحضر.

كما تحرير ٣ محاضر جنح ادط ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية طبقا للقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ وتم تحرير ٢ محضر حنج ادط ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.