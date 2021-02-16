شكوى مريرة من أردوغان.. ولي العهد السعودي يبحث مع بوتين المستجدات الدولية.. حملة إسرائيلية ضد منح غزة لقاح كورونا.. الأبرز بالصحف السعودية اليوم

غضب أمريكي بعد هجوم أربيل

الملاحقات القضائية... شبح يطارد ترامب رغم تبرئته

الرياض ستكون ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم

الأتراك يصرخون: الأوضاع ساءت

التراخي يؤجج الإرهاب الطائفي.. «الاسترضاء» في زمن «الخامنئية».. كارثة

الإصابات الجديدة والوفيات تتراجع عالميًا.. كوفيد.. هل يتقبل «الهزيمة» ؟

لأعلى سعر في 13 شهرًا.. النفط صوب 64 دولارًا

فرص لتساقط الثلوج على بعض مناطق المملكة.. والدفاع المدني يهيب بتوخي الحذر

إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات ضمانية لشهر رجب













تناولت الصحف السعودية عددًا من الموضوعات التي تناولت الشأن المحلي وغير ذلك من شئون دولية، جاء في صدرها، مستجدات الوباء حول العالم.









وقالت صحيفة "عكاظ": "فيما يعاني الشعب التركي تحت حكم نظام «العدالة والتنمية»، كشف استطلاع للرأي أن غالبية الأتراك يعتقدون أن الأوضاع في البلاد قد ساءت، خصوصا على المستوى الاقتصادي خلال الآونة الأخيرة".









كما عبر غالبية من شاركوا في الاستطلاع عن رغبتهم بعودة النظام البرلماني، مشددين على أن النظام الرئاسي الذي يعطي الرئيس رجب أردوغان صلاحيات واسعة «غير مفيد».









ولفت استطلاع دوري للرأي نشرته شركة «أكسوي للأبحاث» أمس (الاثنين) عن شهر يناير الماضي، إلى أنّ 61.5٪ من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن الأوضاع في تركيا قد ساءت.









واتهم رجل الأعمال التركي المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، أردوغان باستهداف زوجته عائشة بوقرة، ومعها الطلاب المحتجون في جامعة البوسفور - بوغازيجي.









وعن إيران قالت الصحيفة: "هناك حالة استغراب في الأوساط الأوروبية والعربية حول عدم اتخاذ إدارة بايدن خطوات حازمة ضد ميليشيات الحوثي؛ مع تزايد وتيرة إطلاقها الطائرات المسيرة الإيرانية على المناطق المدنية في المملكة؛ بل والمضي باتجاه إلغاء تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية؛ تحت مزاعم الأزمة الإنسانية التي كانت ميليشيات الحوثي السبب الرئيسي وراءها كونها إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، وتتطابق هذه الرؤية إلى حدّ بعيد مع وجهة النظر التي تشير إلى أن النظام الإيراني يواصل إثارة الإرهاب في اليمن وفي جميع أنحاء العالم الذي يعي تمامًا أن نظام خامنئي هو راعي الإرهاب الأول في العالم دون رادع".









وحول كورونا، تساءلت صحيفة "عكاظ": "وقالت هل بدأ فيروس كورونا الجديد يستعد لرفع «الراية البيضاء»؟ فقد تراجعت إصاباته الجديدة بشكل مثير حقًا، في الولايات المتحدة، وبريطانيا؛ بل في أرجاء العالم، منذ أكتوبر 2020".





كما تراجعت الإصابات الجديدة في بريطانيا أمس الأول إلى 10.972 إصابة، تمثل تراجعًا بنسبة 31% عن الأسبوع الماضي. ورافق ذلك هبوط كبير في عدد الوفيات اليومية بكوفيد-19 إلى 258 وفاة فقط الأحد. هل هو حقًا اللقاح العامل الرئيسي الذي يقف وراء هذا الانكسار؟ هل هي تدابير الإغلاق، وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، والتشدد في تطبيق التدابير الوقائية؟ لا أحد يعلم الإجابة على وجه التحقيق.









في موضوعٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط، أمس، لأعلى مستوياتها في نحو 13 شهرا، إذ حفز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عمليات شراء جديدة، بينما تلقى الخام الدعم من آمال بأن تحفيزا أمريكيًا وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.









وصعد خام برنت 1.02 دولار أو ما يعادل 1.6% إلى 63.45 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 63.76 دولار وهو الأعلى منذ 22 يناير 2020.









وتصدر الصفحة الأولى من صحيفة "الرياض" إجراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، أمس، بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.









وتم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.













وقالت صحيفة "الرياض": "دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من اليوم، الثلاثاء 1442/7/4 هـ حتى الجمعة 1442/7/7 هـ على أجزاء من مناطق المملكة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول كما تتهيأ الفرصة - بإذن الله تعالى - لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وعلى الاطراف الشمالية لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية".









وأودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات، وبلغت المبالغ المودعة في مجملها 1,707,348,368 ريال.









وذكرت "الرياض": "يدخل مركز الملك عبدالله المالي "كافد" مرحلة مهمة خلال الفترة المقبلة، كونه رأس الحربة لتكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم -حاليًا من أكبر أربعين مدينة في العالم اقتصاديًا- وهو التوجه المهم الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ب ضمن استراتيجية شاملة لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد بعد قرابة 4 أشهر".









من جانبها، ركزت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية على الشئون الدولية كعادتها، حيث قالت فيما يخص الهجوم على قوات أمريكية في العراق، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إجراء تحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس (الاثنين) قاعدة جوية في أربيل بإقليم كردستان العراق وأسفر عن مقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرين بالإضافة إلى جندي أميركي، متعهدًا «بمحاسبة المسئولين عنه».









وقال بلينكن في بيان: «نشعر بالغضب من الهجوم الصاروخي الذي حصل اليوم على إقليم كردستان العراق».









وحول الرئيس السابق دونالد ترامب، قالت الصحيفة إنه رغم تبرئته في مجلس الشيوخ، لا يزال الرئيس الأمريكي السابق يواجه خطر التعرض لملاحقات أمام القضاء ولمساءلات أمام لجنة خاصة أنشأها مجلس النواب للتحقيق في الهجوم الذي شنه أنصاره على الكابيتول في 6 يناير، وفي مجلس الشيوخ سعى المدعون العامون الديمقراطيون إلى إثبات أن الرئيس الـ45 للولايات المتحدة حرض على العنف لأشهر عبر ترويجه «أكاذيب» ورفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر.









أخيرًا من الصحيفة حول الشأن الفلسطيني، ينظم اليمين الإسرائيلي حملة ضد قرار وزير الأمن، بيني جانتس، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، في الأيام القريبة المقبلة على طلب قدمه مسئولون في السلطة الفلسطينية قبل عدة أيام إلى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لنقل لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.









ويقود هذه الحملة عدد من النشطاء السياسيين، الذين ينتقدون رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وكذلك جانتس، وانضمت إليهم عائلتا الجنديين هدار جولدين وأورون شاؤول، المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، وتعتبرهما إسرائيل قتيلين.









