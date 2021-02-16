ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط إلى 4 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق القوصية بأسيوط إلى 4 وفيات بينما أصيب شخصين.





كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من إدارة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية بوق ووقوع وفيات ومصابين.





على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم "١٢٧٩ ي. س. أ" ربع نقل والسيارة رقم "٩٧٥٢ ي. م. د".





أسفر الحادث عن مصرع كلا من "عبدالرازق. ع. ح" ٥٢ عاما "سائق السيارة الربع نقل"، "حمادة. ف. أ" ٣٢ عاما مقيمين قرية بوق، وجثة مجهولة الهوية.





كما نتج عن الحادث إصابة كلا من "محمود. ن. ع" ٢٠ عاما، "فيصل. ج. ف" ٤٠ عاما و"أدهم. ع" ١٨ عاما طالب بكلية الهندسة مقيمين قرية بوق.





تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.



