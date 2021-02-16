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السيسي: لم نصل للنسبة المطلوبة من انخفاض معدل المواليد..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:02 م
صدى البلد
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نورهان رأفت
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن مصر لم تحقق منذ عام 1960 المعدل المرغوب فيه ، من انخفاض معدلات المواليد، والحد من الزيادة السكانية. 

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لـ المجمع الطبي بالإسماعيلية: أن فترة الألفيات وفي الوقت التي كانت تحقق فيه الدول نسب انخفاض وصلت لـ 1.5 % ، كانت مصر مازالت تحقق  3.3% .

وتابع : سيناريوهات وزيرة التخطيط أمل الحكومة ، بس أنا بحب أعمال إجراءات مسبقة لجميع الاحتمالات .


يشار إلى أنه يتم التسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بإحضار صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة وشهادات الميلاد للأبناء، وتشمل خطوات التسجيل توجه المواطن بالأوراق المطلوبة سالفة الذكر إلى المركز أو الوحدة الصحية الأقرب له حتى يتم ربط المواطن بالخدمة الصحية بالمكان الأقرب لسكنه، ويقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثَّم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة للاطمئنان على صحتهم، ومن ثَّم يتم بعد ذلك المتابعة الطبية والحصول على الخدمات والرعاية الصحية من خلال هذا الملف.

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