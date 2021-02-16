المحامي العام بطنطا يحقق في واقعة انفجار 6 إسطوانات غاز بقرية خرسيت

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق العاجل وندب خبراء الأدله الجنائية إلي موقع حادث إنفجار مخزن خرده يحوي 6 إسطوانات غاز بشكل عشوائي .

كما شدد المحامي العام في تعليماته إلي مساعديه بالضرورة سماع أقوال شهود عيان والتأكد من وجود شبهه جنائيه في الحادث من عدمه .





وكانت قوات قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة علي حريق هائل اندلعت نيرانه بمحيط ملعب قرية خرسيت بمركز طنطا جراء انفجار 6 اسطوانات غاز وتم الدفع ب4 سيارات مطافىء لاجراء عمليات التبريد وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة .





كما تسبب سماع دوي انفجار اسطوانات غاز في حالة من ال رعب بين المواطنين بذان المنطقة خوفا من تطاير النيران الناتجة عن انفحار الاسطوانات.





كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد الدماطي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بحدوث الحادث .





كما انتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة علي النيران لتأمين حياة المواطنين .





وافادت مصادر أمنيه أن الحادث لم يسفر عن سقوط مصابين وجاء بسبب تسرب غاز في مخزن يحوي اسطوانات غاز بوتوجاز .





وأفادت مصادر الأمنية جاءت جراء مشادات كلامية بين صاحب ورشه الخرده وأحد عملاءه وهو ما دفع الأخير إلي إضرام النيران بمخزن الخرده وتسبب في انفجار اسطوانات الغاز وهو ما أربك سير وحياه أهالي القرية المذكوره .



