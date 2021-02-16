ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المحامي العام بطنطا يحقق في واقعة انفجار 6 إسطوانات غاز بقرية خرسيت

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:23 م
انفجار 6 إسطوانات
انفجار 6 إسطوانات غاز
Advertisements
احمد علي
أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق العاجل وندب خبراء الأدله الجنائية إلي موقع حادث إنفجار مخزن خرده يحوي 6 إسطوانات غاز بشكل عشوائي .
كما شدد المحامي العام في تعليماته إلي مساعديه بالضرورة سماع أقوال شهود عيان والتأكد من وجود شبهه جنائيه في الحادث من عدمه .

وكانت قوات  قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة علي حريق هائل اندلعت نيرانه بمحيط ملعب قرية خرسيت بمركز طنطا جراء انفجار 6 اسطوانات غاز وتم الدفع ب4 سيارات مطافىء لاجراء عمليات التبريد وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة .

كما تسبب سماع دوي انفجار اسطوانات غاز في حالة من الرعب بين المواطنين بذان المنطقة خوفا من تطاير النيران الناتجة عن انفحار الاسطوانات.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد الدماطي  مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بحدوث الحادث .

كما  انتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة علي النيران لتأمين حياة المواطنين .

وافادت مصادر أمنيه أن الحادث لم يسفر عن سقوط مصابين وجاء بسبب تسرب غاز في مخزن يحوي اسطوانات غاز بوتوجاز .

وأفادت مصادر الأمنية جاءت جراء مشادات كلامية بين  صاحب ورشه الخرده وأحد عملاءه وهو ما دفع الأخير إلي إضرام النيران بمخزن الخرده وتسبب في انفجار اسطوانات الغاز وهو ما أربك سير وحياه أهالي القرية المذكوره .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
المحامي العام بطنطا يحقق في واقعة انفجار 6 إسطوانات غاز بقرية خرسيت
المحامي العام بطنطا يحقق في واقعة انفجار 6 إسطوانات غاز بقرية خرسيت
المحامي العام بطنطا يحقق في واقعة انفجار 6 إسطوانات غاز بقرية خرسيت
Advertisements
Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس

بعد طرح نسخة الطيران الفارهة.. لكزس تستعد لتقديم إصدار رياضي من سيارتها LEXUS IS | صور