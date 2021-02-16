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أخبار العالم

إسرائيل تستعد لتخفيف تدابير الإغلاق والعودة للدراسة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:31 م
إسرائيل تستعد لتخفيف
إسرائيل تستعد لتخفيف تدابير الإغلاق الثالث
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سمر صالح
تستعد إسرائيل لتخفيف المزيد من تدابير إغلاقها الثالث، وستفتح تدريجيًا اعتبارًا من الأحد مراكز التسوق والترفيه، وذلك بمزايا خاصة للملقحين ضد فيروس كورونا، والمتعافين منه.

ووافقت لجنة وزارية الليلة الماضية على خطة لرفع القيود تدريجيا، بعد الإغلاق الثالث.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الصحة في بيان مشترك "الموافقة على الخطة من حيث المبدأ،  قبل الموافقة على اللوائح التنفيذية بمجرد الانتهاء من العمل عليها".

كما سيسمح باستقبال طلاب المزيد من الصفوف الدراسية اعتبارًا من الأحد، تماشيًا مع نظام بألوان إشارات المرور يصنف المدن بالأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر وفقا لمعدلات تفشي الفيروس كورونا فيها.

وسيتمكن طلاب الصفوف الخامس والسادس والحادي عشر والثاني عشر في المدن الخضراء والصفراء من الذهاب للمدارس، وكذلك في المدن البرتقالية التي لقحت 70% من سكانها. 

وسينضم هؤلاء الطلاب إلى الأصغر سنا الذين عادوا بالفعل إلى الدراسة، وكذلك رياض الأطفال.

وستفتح مراكز التسوق والأسواق والمتاجر على الشوارع الرئيسية، والمتاحف، والمكتبات، والمعابد اليهودية يوم الأحد، وفقا للوائح صارمة لمنع انتشار الفيروس.

وسيحصل المطعمون بجرعتين من اللقاح على شهادة خاصة بعد أسبوع، ستسمح لهم بدخول مرافق إضافية، إلى جانب المتعافين من الإصابة، للذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية، وقاعات اللياقة البدنية، وحمامات السباحة، وحضور الفعاليات الثقافية، والرياضية، والمعارض، والفنادق، إلا أن غرف الطعام في الفنادق ستظل مغلقة.
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