بنك مصر يطلق شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

قام بنك مصر مؤخرًا بإطلاق وعاء ادخاري جديد تحت اسم "الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري"، وذلك في إطار تطويره الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع احتياجات العملاء.





وتصدر الشهادة الثلاثية للأفراد الطبيعيين لمدة ثلاث سنوات لا تجدد، تبدأ قيمتها من خمسمائة جنيه مصري ومضاعفاتها، وتعد تلك الشهادة الأولى من نوعها، حيث تعتبر أول شهادة ادخار ذات عائد متغير شهري مرتبط بسعر Conia وهو متوسط سعر الفائدة لليلة الواحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة وسوق الانتربنك.

ويبدأ سريان الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، ويصرف العائد شهريًا ويضاف العائد تلقائيا إلى حساب العميل الجاري أو التوفير، ويمكن للعميل صرف العائد ببطاقات الخصم الفوري.





كما يمكن للعملاء شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك، والتي يصل عددها إلى أكثر من 700 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال الإنترنت البنكي BM online، هذا ويمكن للعملاء استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر مع تطبيق نسب الخصم المقررة، كما يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادة.





ويعد طرح تلك الشهادة استمرارًا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء جدد، حيث يسعى البنك دائمًا لزيادة الحصة السوقية مع تلبية جميع احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.