ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الصحة: تطوير ورفع كفاءة منظومة الإسعاف بـ846 مليون جنيه

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تطوير ورفع كفاءة منظومة الإسعاف المصرية بـتكلفة إجمالية بلغت 846 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية بالقطاع الصحي، وذلك بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه تم توفير خدمات إسعافية لتغطية التوسع في المحاور والطرق الجديدة التي يتم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال زيادة أسطول سيارات الإسعاف إلى 407 سيارات بتكلفة 402.5 مليون جنيه بالإضافة إلى تطوير مقر الإسعاف النهري بمحافظة أسوان وتزويده بـ "لانش" إسعاف نهري بتكلفة 1.2 مليون جنيه.

وأشارت الوزيرة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الإسعاف من خلال تطوير وإنشاء نقاط تمركز الإسعاف على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 30 نقطة إسعاف، وإنشاء 14 نقطة جديدة، وتطوير 4 مراكز إسعاف رئيسية بتكلفة 12.9 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة المبنى الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية الجديد 429 مليون جنيه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل دعم مشروعات الصحة في الشرقية بنصف مليار جنيه خلال 2020

وزير النقل: 3 مليارات جنيه فاتورة 27 مشروعًا لحماية الجسور وتطوير الملاحة

كامل الوزير: 63 مليار جنيه تكلفة 58 مشروعا يتم تنفيذها في تطوير منظومة الموانئ

كامل الوزير أمام مجلس النواب: 63 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 58 مشروعا لتطوير منظومة الموانئ.. وتنفيذ البوابات الإلكترونية لمحطات السكة الحديد على غرار المترو..ونخطط لإنشاء طريق بري يربطنا بـ 8 دول أفريقية

سيارات إسعاف جديدة لتدعيم منظومة الصحة بالسويس

40 مليار جنيه تكلفة الافتتاحات الرئاسية في القطاع الصحي من الإسماعيلية

ترشيحاتنا

«معلش» كلمته المفضلة.. سفير النمسا في مصر: أنا زملكاوي للأسف

بإطلالة شتوية.. ميس حمدان تخطف الأنظار عبر انستجرام

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

إيبولا القاتل.. عودة الوباء المرعب لأفريقيا تنذر بكارثة عالمية

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير كورونا.. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس