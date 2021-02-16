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أخبار العالم

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:22 م
قرار عاجل من روسيا
قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، تمديد الحظر على الرحلات القادمة من بريطانيا حتى 16 مارس المقبل.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أعلن مركز الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن السلطات مددت الحظر المفروض على الحركة الجوية مع بريطانيا حتى 16 مارس المقبل بسبب الوضع الوبائي.

وأشار المركز في بيان مقتضب: "اتخذ مركز الاستجابة للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد على أراضي روسيا قرارا بتمديد فترة تعليق الحركة الجوية مع المملكة المتحدة لضمان حماية الصحة العامة للسكان، لذا تم تمديد تأثير القيود حتى الساعة 11.59 مساءً في 16 مارس 2021 ''.

وعلقت موسكو الرحلات الجوية مع لندن في 22 ديسمبر الماضي، عقب اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مركز "فيكتور" الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي فاعلية اللقاحات الروسية ضد السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد.

وأصدر المركز الروسي بيانا رسميا تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه جاء فيه: "يعلن المركز الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي أنه تم إثبات ضمانة اللقاحات الروسية ضد السلالات البريطانية الجديدة، وذلك بعد أخذ عينات منها وتجريبها من خلال تلقيح "سبوتنيك V" و"EpiVacCorona".
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