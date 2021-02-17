فى اليوم العالمى لسرطان الأطفال... معلومات عن مستشفى شفاء الأورمان بالصعيد





أحتفل العالم أمس باليوم العالمى لسرطان الأطفال وهو أحد الايام المعتمدة فى منظمة الصحة العالمية حيث يعتبر هذا الاحتفال بمثابة حملة تعاونية دولية تهدف إلى زيادة الوعي بسرطان الأطفال.





وحرصت مؤسسة شفاء الاورمان على انشاء مستشفي متخصص فى علاج اورام الاطفال تحت اسم " مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال بالصعيد" الذى من المقرر افتتاحه خلال الايام القليلة المقبلة .





وقال محمود فؤاد ، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الاورمان ، أن المؤسسة كانت حريصة بعد النجاح الكبير لمستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان وخدمته للالاف من المرضي والمترددين خلال الاعوام الماضية على انشاء مستشفي متخصص لعلاج سرطان الاطفال للتخفيف عن اطفال الصعيد واسرهم مشقة السفر والعلاج فى القاهرة والمحافظات مع توفير كل سبل الراحة وتوفير طواقم طبية متخصصة على اعلى مسوى وكذلك توفير احدث الاجهزة العالمية لعلاج سرطان الاطفال فضلا عن التجهيزات الانشائية التى تضاهى كبرى مستشفيات العالم التى راعت من خلال التصميمات وجود لوحات ورسومات مبهجة وغرف العاب خاصة للاطفال المرضي .





وأضاف فؤاد تم وضع حجر للمستشفي فى بداية عام 2018 على مساحة 28 ألف متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، يضم قسم خاص لعلاج أورام الأطفال، بالإضافة إلى قسم خاص للطوارئ وملحق به قسم داخلي، وقسم أشعة تشخيصية، وعيادات خارجية متخصصة، وزيادة لعدد أسرة المرضى، وقسم للعلاج الطبيعي ومعهد للتمريض ومركز لتدريب الفنيين والعاملين وقاعة محاضرات، وسكن للأطباء والتمريض والفنيين والصيادلة، ومركز للأبحاث الخاصة بالأورام السرطانية وتسجيل الحالات السرطان ودراستها، وقسم أشعة يشمل رنين مغناطيسي، وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية، مشيرًا إلى أنه تم توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان، وعيادات متخصصة في أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ، ورسم العضلات، لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة .