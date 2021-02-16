تحذير خطير من رئيس الوزراء الكويتي.. وزير الصحة: جائحة كورونا ستبقى معنا لـ يوم القيامة

أعلن رئيس الوزراء الكويتي، الشیخ صباح الخالد، أن البلاد بدأت بالدخول في وضع مقلق بسبب كورونا.





وجاء ذلك في كلمة لرئیس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة الیوم الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات والسیاسة الحكومیة في التعامل مع فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) والسلالات المتحورة عنه.





وقال الشیخ صباح الخالد، في كلمته: "الیوم نطوي سنة ونستقبل سنة جدیدة، والآن بعد مرور 45 یومًا من السنة الجدیدة، بدأنا الدخول في وضع مقلق فقد بلغ عدد الوفیات في الـ15 یومًا الماضیة 50 حالة".





وأضاف رئيس الحكومة الكويتية أن "إشغال أسرة العنایة المركزة ودخول المستشفى ارتفعا بشكل أكبر، ونحن باتجاه الوصول إلى عدد خمس وحدات عنایة مركزة بمستشفى مبارك".





وشدد على ضرورة "التوقف عند هذا الأمر والالتزام بما هو مطلوب عمله، نعم نتألم لضرر المشروعات الصغیرة والمتوسطة، ونتألم لضرر التحصیل العلمي لأبنائنا، ونتألم عندما لا یمارس الریاضیون أنشطتهم، لكن الألم الأكبر عندما نرى الوضع مستمرًا بالصعود".





ونوه رئیس مجلس الوزراء، على أن القراءات التي وضعوها مبنیة على متابعة دقیقة توصل إلى نتائج یجب أن تضعھا السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة بعین الاعتبار فلھم كل الشكر والتقدیر.





وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، قد اعرب عن قناعته بأن جائحة "كورونا" لن تنتهي و"ستبقى معنا الى يوم القيامة".





وقال الصباح، خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة الكويتي اليوم: "السبيل الوحيد للحماية منها هو التحصين".





وأضاف وفق لصحيفة "القبس": جميع الأطفال لن يستطيعوا أخذ اللقاح وفئات أخرى لن تأخذ اللقاح، ولكن بعض الإجراءات ستحد من انتشاره.



