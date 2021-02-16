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محافظات

غلق ميناءي الأدبية والسخنة بسبب سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:58 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أغلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، ميناءي الأدبية والسخنة أمام حركة الملاحة بسبب سوء حالة الطقس وشدة الرياح.

وكشفت مصادر مطلعة غلق ميناء السخنه سعت 1250 اليوم 16/2/2021، وتوقف ميناء الأدبية اليوم لسوء الاحوال الجوية من الساعة 13:05، لسوء الاحوال الجويه. 

ومن المنتظر إعادة فتح الميناءين أمام الحركة الملاحية عقب تحسن حالة الطقس.

وقررت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناءي السويس والزيتيات أمام الحركة الملاحية اليوم الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية وخطورة ذلك على العائمات البحرية.وقالت مصادر ملاحية إن سرعة الرياح بلغت 30 عقدة واتجاهها شمالية غربية، بينما سجلت الأمواج ما بين 4 إلى 6 أمتار وحالة البحر مضطربة، وجرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأعلنت الهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
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