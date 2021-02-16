فتاوى شغلت الأذهان.. هل يجوز للأرملة الذهاب للعمرة بعد فترة العدة.. حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية.. لمن ارتكب ذنبا عليه بـ 3 أمور يغفر الله له.. كفارة الحلف الكاذب..وما حكم النوم على جنابة؟

فتاوى شغلت الأذهان:
هل يجوز للأرملة الذهاب للعمرة بعد فترة العدة؟
حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية
لمن ارتكب ذنبا عليه بـ3 أمور حتى يغفر الله له
كفارة الحلف الكاذب
كيف أركز في الصلاة وأتخلص من التفكير بأشياء أخرى؟
حكم غسل الرجلين في الوضوء دون دلكهما؟
حكم النوم على جنابة وهل يفسد الصوم في رمضان؟
في البداية.. أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: حكم سفر المرأة بعد انتهاء فترة عدتها ؟
وردّ شلبي، قائلًا: أن جمهور الفقهاء يقولون أن المرأة التى تريد السفر لأبد أن يكون معها لمحرم، أما الفقهاء الأخرين يقولون انه يجوز للمرأة أن تسافر وحدها اذا كان الطريق أمن ومعها رفقة مؤمنة.
ثم أرسل شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه: جلست للتشهد الأوسط ونسيت وأكملته فهل أقطعه إذا تذكرت أم أستكمله لآخره؟.
وردّ الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء: إذا تذكرت انك في التشهد الاوسط فلا تكمل وقم للركعة الثالثة طالما قد قرأت نصفه وهو المطلوب منك.
فيما قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي على من فعل ذنبًا أن يندم على ما فعل ويتوب ويستغفر الله ويصلى ركعتين.
وأضاف المجمع، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ما من عبدًا يذنب ذنبًا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له)) سنن أبي داود.
أما عن كفارة الحلف الكاذب؟.. أجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وردّ عاشور قائلًا: إن كفارة اليمين الكاذبة هي اطعام 10 مساكين فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ويجب و التوبة من هذا الذنب تكون بالاقلاع عنه والندم على ما حدث والاستغفار ثم عقد العزم على عدم العودة الى هذا الذنب مرة أخرى.
كما وأجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سؤال: "كيف أركز في الصلاة وأتخلص من التفكير في أشياء أخرى؟".
وردّ عاشور قائلًًا: "إن التركيز في الصلاة يكون بالانشغال بالصلاة، ويمكن ذلك بالطريقة البسيطة التالية، وهي أن تأتي بأركان وأحكام وشروط وواجبات الصلاة على الوجه الأكمل وبهدوء وروية بأن أقرأ الفاتحة والسور التي بعدها بهدوء وبالتجويد قدر الاستطاعة والتأكيد على مخارج الحروف والالفاظ، وأن أحاول تدبر معاني الآيات ثم أذكر التسابيح مثل سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وهكذا".
وحكم غسل الرجلين في الوضوء دون دلكهما؟، الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة، والتأكد من وصول الماء إلى العضو، فإن لم يصل الماء إلا بالدلك تعيّن، وإلا، فالدلك سنة.
والواجب إيصال الماء بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة، بالتخليل أو غيره، فإن خلل مع كل غسلة من الثلاث فلا بأس، وليس شرطا، إنما الواجب التأكد من وصول الماء إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة على الأقل، روى البخاري (157) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً».
أما عن حكم النوم على جنابة،
من السنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع
، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، لكن الأولى أن لا ينام أو يأكل أو يباشر أي عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء كوضوئه للصلاة؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة، متفق عليه.