فتاوى شغلت الأذهان.. هل يجوز للأرملة الذهاب للعمرة بعد فترة العدة.. حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية.. لمن ارتكب ذنبا عليه بـ 3 أمور يغفر الله له.. كفارة الحلف الكاذب..وما حكم النوم على جنابة؟

فتاوى شغلت الأذهان:

هل يجوز للأرملة الذهاب للعمرة بعد فترة العدة؟

حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية لمن ارتكب ذنبا عليه بـ3 أمور حتى يغفر الله له كفارة الحلف الكاذب كيف أركز في الصلاة وأتخلص من التفكير بأشياء أخرى؟ حكم غسل الرجلين في الوضوء دون دلكهما؟ حكم النوم على جنابة وهل يفسد الصوم في رمضان؟









في البداية.. أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: حكم سفر المرأة بعد انتهاء فترة عدتها ؟





وردّ شلبي، قائلًا: أن جمهور الفقهاء يقولون أن المرأة التى تريد السفر لأبد أن يكون معها لمحرم، أما الفقهاء الأخرين يقولون انه يجوز للمرأة أن تسافر وحدها اذا كان الطريق أمن ومعها رفقة مؤمنة.





ثم أرسل شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه: جلست للتشهد الأوسط ونسيت وأكملته فهل أقطعه إذا تذكرت أم أستكمله لآخره؟.





وردّ الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء: إذا تذكرت انك في التشهد الاوسط فلا تكمل وقم للركعة الثالثة طالما قد قرأت نصفه وهو المطلوب منك.





فيما قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي على من فعل ذنبًا أن يندم على ما فعل ويتوب ويستغفر الله ويصلى ركعتين.





وأضاف المجمع، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ما من عبدًا يذنب ذنبًا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له)) سنن أبي داود.





أما عن كفارة الحلف الكاذب؟.. أجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .