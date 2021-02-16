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برلمان

برلمانية تثني على اهتمام الرئيس بالصحة: مبادرة سمع الأطفال لاقت نجاحا كبيرا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:51 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أثنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة الإسماعيلية، وافتتاحه المجمع الطبى المتكامل في المحافظة، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات الكبرى في قطاع الصحة، عبر الفيديو كونفرانس، مؤكدة "أن الدولة المصرية تسعي لتطوير المنظومة الصحية". 

وذكرت الدكتورة إيناس عبد الحليم، في بيان، الثلاثاءن أن الرئيس وجّه عدد من الرسائل خلال كلمته على هامش افتتاح المشروعات،  حول المنظومة الصحية وسعي الدولة للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات، مشيدة بتوجيهات الرئيس نحو القطاع الصحى وإطلاق عدد من المبادرات الصحية المختلفة منها  مبادرة 100 مليون صحة، والكشف على الفيرس سي، والكشف المبكر على سرطان الثدي، ومبادرة نور حياة، وغيرها من المبادرات التى حظي بها القطاع الصحي لخدمة المواطنين فى كافة ربوع الجمهورية. 

واشارت إلى إن توجيه الرئيس بإطلاق مبادرة اكتشاف وعلاج صعوبة وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص الأطفال بمجرد ولادتهم ، لاقت نجاحًا كبير منذ إطلاقها، فالمبادرة تمثل اهتمام كبير لصحة الأم والطفل، وتنطلق بداية من فحص الحوامل وإجراء التحاليل، وتوفير الأدوية لهم. 
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