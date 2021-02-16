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تعليم

وكيل التعليم بالغربية يناقش آليات تنفيذ امتحانات النصف الأول للعام الدراسي.. صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:51 م
وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
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احمد علي
عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم  اجتماعًا بقيادات المديرية لمناقشة الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2020 / 2021، وذلك بناء على التصريحات التي أعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأحد الماضي بخصوص عقد الامتحانات.


وناقش وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، كيفية تنظيم عقد الامتحانات في ضوء الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، كما ناقش آلية تنفيذ تعليمات السيد الوزير، وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 في ضوء الكثافات وسط تباعد اجتماعي والالتزام بكامل الضوابط الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وآلية طباعة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021.

كما قام بمناقشة استعدادات المدارس الثانوية وجاهزيتها لعقد الامتحانات الالكترونية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

وحضر الاجتماع، وكيل المديرية، ومديرا عموم التعليم العام والفني، ومدير عام الشئون التنفيذية، ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وموجه عام العلوم بالمديرية.

جاء الاجتماع تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية حفاظا علي مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب والطالبات. 
وكيل التعليم بالغربية يناقش آليات تنفيذ امتحانات النصف الأول للعام الدراسي.. صور
وكيل التعليم بالغربية يناقش آليات تنفيذ امتحانات النصف الأول للعام الدراسي.. صور
وكيل التعليم بالغربية يناقش آليات تنفيذ امتحانات النصف الأول للعام الدراسي.. صور
وكيل التعليم بالغربية يناقش آليات تنفيذ امتحانات النصف الأول للعام الدراسي.. صور
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