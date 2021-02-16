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جامعة القاهرة: كلية هندسة تعلن موعد الامتحانات العملية.. وتحديد شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم التاريخ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:01 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
* لا يوجد تعديل في جداول الامتحانات بهندسة القاهرة 
* "آداب القاهرة" تحدد شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم التاريخ


اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان آخر القرارات للطلاب التى سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة. 

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، آخر القرارات التي ستتبعها الجامعات خلال امتحان الفصل الدراسى الأول بدءًا من يوم السبت 27 من نوفمبر. 


كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم التاريخ. 

وقال الدكتور شريف شاهين، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن قسم التاريخ يقبل الطلاب الحاصلين على ليسانس من أقسام التاريخ بتقدير جيد، وجيد جدا فى مواد التخصص. 

وأشار عميد الكلية، إلى ضرورة اجتياز الطلاب بنجاح امتحان القبول التحريري والمقابلة الشخصية. 

وكان أوضح "شاهين" أن 99٪؜ من جدول امتحانات مرحلة الليسانس كما هو لكن سيتم ترحيل فقط الموعد أسبوعًا ليكون يوم 27 فبراير بدلا من يوم 20، كما أوضح أنه سيتم تأخير امتحانات الدراسات العليا وبرامج الساعات المعتمدة لما بعد الليسانس لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كافٍ.

وأكد عميد الكلية أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" وستكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة التعليم العالي، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.



كما كشف الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية هندسة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول التحريرية والعملية. 

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح، خلال تصريح لـ "صدى البلد"، إن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لم يتم تغييرها ولكن سيتم ترحيل الموعد أسبوعًا طبقا لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلى الامتحانات ستكون حضوريا بالكلية وليست أونلاين. 

وأوضح عميد الكلية، أن الكلية ستقوم بتطبيق النظام الهجين خلال الفصل الدراسى الثانى، بحيث يتم تقسيم الطلاب على أيام الأسبوع مع الدراسة أونلاين على المنصة التعليمية للكلية. 

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن الدراسة في الجامعات ستعود يوم السبت 27 فبراير الجاري. 

وأوضح "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "تم مدّ الإجازة أسبوعا لمنح الطلاب فرصة كاملة للاستعداد للامتحان". 

واستطرد "سيتم وضع جدول الامتحان قبل يوم 27 فبراير وسيكون معلنا أمام الطلاب". 

وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا توجد امتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية الخاصة ليكون علي علم بجدول الامتحانات وكافة التفاصيل.

وفى نفس السياق، أوضح الدكتور حسام عبد الفتاح، حقيقة استكمال الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين. 

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح، خلال تصريح لـ "صدى البلد"، إن الكلية ستقوم بتطبيق النظام الهجين خلال الفصل الدراسى الثانى، بحيث يتم تقسيم الطلاب على ايام الاسبوع مع الدراسة اونلاين على المنصة التعليمية للكلية. 

وكان أكد عميد الكلية، أنه تم عمل عيادة طبية إضافية بمقر الكلية استعدادا لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح "عبد الفتاح"، أن الامتحانات ستعقد حضوريا لجميع المراحل ، سواء لطلاب الدراسات العليا أو لطلاب مرحلة البكالوريوس ، حيث يتم إجراؤها اعتبارا من يوم 20 من الشهر الجاري .

وأضاف أن الكلية قامت بوضع الجداول الخاصة بالمرحلتين ، مع تقسيم الطلاب على مجموعات ، ويكون لكل مجموعة أيام محددة للحضور بمقر الكلية لإجراء الامتحانات .

وأكد ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، ووجهت الجامعة بتطبيقها والالتزام بها، مع وجود متابعة من قبل إدارة الكلية للتأكد من التزام الجميع بها، سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع تحويل أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا لمستشفى الطلبة.

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