مدبولي يتفقد أكاديمية مصر للطيران للتدريب

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اكاديمية مصر للطيران للتدريب، رافقه وزير الطيران.





واستمع مدبولي لشرح حول عمل اكاديمية مصر للطيران ، وكيفية حصولها على أحدث جهاز للطيران التمثيلي.





كما يشهد بدء تشغيل جهاز الطيران التمثيلى والمحاكاة لطراز الطائرة ايرباص A320 neo



