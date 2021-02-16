لضمان فاعليته.. 6 آثار جانبية بعد تلقي لقاح كورونا| إليك طرق علاجها

وجاءت الأثار الجانبية للقاح كورونا في الجسم فيما يلي:

ألم، تورم، أو احمرار.

حمى خفيفة.

قشعريرة.

التعب.

الصداع.

آلام العضلات.

تعمل اللقاحات عن طريق خداع الجسم ليعتقد أنه مصاب بفيروس وتكوين دفاع ضده.





وقد يتسبب ذلك في ألم الذراع أو الحمى أو الصداع أو آلام العضلات أو غيرها من الأعراض المؤقتة للالتهاب التي يمكن أن تكون جزءًا من هذا التفاعل، و بالنسبة للكثيرين تكون الآثار الجانبية أكثر قوة بعد إعطاء الجرعة الثانية.





يقول خبراء الصحة إن هذه الآثار الجانبية هي مجرد علامات طبيعية يبني جسمك الاستجابة المناعية التي يحتاجها لحمايتك من المرض الشديد.