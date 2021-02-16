هل يحتاج المتعافين إلى تلقي لقاح كورونا ؟.. دراسة توضح

شددت السلطات الطبية في جميع أنحاء العالم، على جميع المواطنين، بما فيهم أولئك الذين أصيبوا بالفعل بـ فيروس كورونا COVID-19 من قبل للحصول على التطعيم.
ووفقا لموقع "timesofindia"، يتم إعطاء جميع اللقاحات الآن كلقاح من جرعتين، حيث يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد فترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، فقط بعد حقن الجرعة الثانية، يمكن اعتبار الشخص محصنًا ومحميًا بالكامل من فيروس كورونا الجديد.
تخدم الجرعة الثانية من اللقاح نفس الغرض من الجرعة الأولى، ومع ذلك يُقال إن الحصول على الجرعة الثانية يخلق ذاكرة "مناعية" جيدة في الجسم ويقوي المناعة المكتسبة من الجرعة الأولى أيضًا.
بالنسبة للمرضى الذين سبق لهم الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، هناك مناعة طبيعية كافية في الجسم يمكن أن تساعد في مكافحة نوبات العدوى في المستقبل.
كما أن إعطاء اللقاح لن يؤدي إلا إلى تعزيز استجابة الجسم المناعية وتقويتها.
ووفقا للأطباء، سيتم تقديمه بجرعة واحدة فقط من اللقاح في حالات كورونا COVID-19 المتعافية، مقارنةً بالأشخاص الذين لديهم مناعة طبيعية "صفر '' ضد الفيروس هناك أيضًا سبب قوي يشير إلى أن الأشخاص الذين قد يتطلب التعافي حقنة معززة من اللقاح للحصول على الحماية.