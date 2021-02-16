هل يحتاج المتعافين إلى تلقي لقاح كورونا ؟.. دراسة توضح

شددت السلطات الطبية في جميع أنحاء العالم، على جميع المواطنين، بما فيهم أولئك الذين أصيبوا بالفعل بـ فيروس كورونا COVID-19 من قبل للحصول على التطعيم.





ووفقا لموقع "timesofindia"، يتم إعطاء جميع اللقاحات الآن كلقاح من جرعتين، حيث يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد فترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، فقط بعد حقن الجرعة الثانية، يمكن اعتبار الشخص محصنًا ومحميًا بالكامل من فيروس كورونا الجديد.



