تحذير شديد.. جمال شعبان يرد على رافضي التطعيم ضد كورونا | فيديو





وأشار "شعبان"، خلال حديثه لـ "صدى البلد"، أن اللقاحات مهمة منذ الصغر، فهي كانت مسئولة عن بلوغ الأشخاص بطريقة صحية وحماية الجميع من الأمراض.





ونوه، أن لقاح فيروس كورونا لا يعطي الحماية 100%، فهو يعطي حماية من العدوى 90 %، وأقل فعالية بين اللقاحات هو الصيني.





وأكد أن اللقاح ليس علاج، وإنما هدفه الحماية لفترة معينة، ومن الممكن أن الشخص يصيب بالفيروس بعد انتهاء فترة الحماية.





وأضاف أن يجب على الشخص تلقي اللقاح مرتين وليست مرة كما يزعم البعض، ما عدا لقاح شركة جونسون أند جونسون يتلقى منه الأشخاص جرعة واحدة فقط.





وناشد بالإستمرار على الاجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة وتطهير الاسطح وغسل اليدين.









كما أوضح الأشخاص المستثنية من تلقي لقاح كورونا وهم أقل من 18 عام، وأكبر من 65 عام.