تدريب 200 طالب بجامعة سوهاج في مجال الشبكات وأمن المعلومات

نظمت كلية الهندسة بجامعة سوهاج دورات تدريبية لطلاب كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي في مجال الشبكات وأمن المعلومات، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.





وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة إن الدورات نُفذت في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المنعقد بين كلية الهندسة والمعهد القومي للاتصالات، بهدف إعداد كوادر شبابية متميزة مؤهلة لسوق العمل المحلى والدولي، وذلك في مجالات تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات الحديثة التي تتطلب مهارات عالية الكفاءة.









وأضاف الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، أن البرنامج التدريبي تم تقديمه علي أيدي نخبة متخصصة من الأساتذة وبدعم كامل من المعهد القومي للاتصالات، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ ٢٤ دورة تدريبية بواقع ٨٤٢ ساعة تدريبية بمشاركة ٢٠٠ طالب وطالبة.





وأوضح الدكتور صفوت رمزي مدير اكاديمية سيسكو أنه من المقرر تنظيم دورات تدريبية أخرى علي مدار السنة الدراسية الحالية بواقع ١٤٤٠ ساعة تدريبية لتشمل جميع الطلاب المستهدفين.