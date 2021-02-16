حسام زكي: القطاع الصحي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس

قال النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي ، صباح اليوم، من مجمع الإسماعيلية الطبي ، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة، يعكس مدي اهتمام الرئيس بتطوير المنظومة الصحية وصحة وسلامة المواطن المصري.





وأضاف "زكي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القطاع الصحي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس حكم البلاد، مؤكدًا أن ملف الصحة من أبرز الملفات التي حظيت بإهتمام كبير لتحسين مستواها وتقديم خدمة طبية تليق بالمصريين.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بدءًا بمحافظة بورسعيد في نوفمبر 2019 ، ويتم الأن العمل علي استكمالها في عدد من المحافظات ومنها الإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء ، ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأوضح "زكي" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس تولي إهتمامًا بتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ، ويظهر ذلك جليًا من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس خلال السنوات القليلة الماضية مثل 100 مليون صحة ، القضاء علي فيروس سي ، ودعم صحة المرأة المصرية.





وكانت قد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، منظومة التأمين الصحى الشامل بـ 3 محافظات بالمرحلة الأولي للمنظومة ، بالإضافة إلي افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبى للعمل بالمنظومة وعدة مراكز طبية أخرى على مستوى المحافظة.





ويضم مجمع الإسماعيلية الطبى، 9 مباني تخصصية ، تضم عدة أقسام منها جراحة، مخ وأعصاب، قلب وصدر، باطنة، كلى، أطفال، نساء وتوليد، جراحة عامة، أنف وأذن وحنجرة، مسالك بولية، حقن مجهرى، غسيل كلوى، أطفال مبسترين وأقسام للعناية المركزة ، وذلك لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 23 قسم مختلف.