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رياضة

الدوري الممتاز.. المقاصة يعمق جراح البنك الأهلي ويهزمه بهدف نظيف

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:29 م
صدى البلد
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محمد السعيد
فاز فريق مصر المقاصة على نظيره البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري المصري.


وتلقى البنك الأهلي ضربة قوية في الدقيقة 16، بطرد محمد فتحي محمد.


وفي الدقيقة 38، تمكن اللاعب الأثيوبي شيملس بيكلي من تسجيل هدف  مصر المقاصة والمباراة الوحيد.


وبهذا الفوز ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى النقطة 20، في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز " مؤقتا"، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة العاشرة في المركز الـ 15.


وتعد هذه المباراة الـ 11 على التوالي التي يفشل فيها البنك الأهلي في تحقيق الفوز بمسابقة الدوري الممتاز.
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