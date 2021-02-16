ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مياه البحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة موجة الأمطار

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:34 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة موجة الأمطار الحالية التي تمر بها البلاد.

أصدر المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة تعليماته بإنتشار كامل لكافة المعدات وسيارات المسح والنافورى والكباش  والأطقم بالشوارع والميادين للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات مياه الأمطار.

وحرص رئيس الشركة على متابعة سير العمل بتفقد الشبكات والروافع والمحطات ومتابعة تمركزات المعدات والسيارات والعمال والفنيين وانر بضرورة الاستجابة الفورية لنكاوي المواطنين والتعاون مع الوحدات المحلية بالمحافظة. 

مياه البحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة موجة الأمطار
مياه البحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة موجة الأمطار
مياه البحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة موجة الأمطار
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيئ

يومان بلا نوم .. مياه البحيرة تنجح فى مواجهة موجة الطقس السيئ وإزالة تجمعات الأمطار

مياه البحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة موجة الأمطار

مياه البحيرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة نوة الكرام

طوارئ في الفيوم استعدادا لموجة الطقس السيئ

لمواجهة موجة الطقس السيئ.. رئيس مياه مطروح يتفقد تمركزات معدات مواجهة الأمطار

ترشيحاتنا

دعاء البرد الشديد والمطر.. وأفضل الأدعية المستجابة

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

عقوبات متدرجة تصل للمؤبد.. احذر صرف المعاش بعد وفاة الأب أو الأم

الأزهر: إلغاء الامتحانات الشفوية لجميع طلاب المعاهد

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

اجتماع عاجل لحكومة نتنياهو لبحث تهديد أمني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مثل هذا اليوم 16 فبراير.. حدث فارق في رحلة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. شاهد

5 أمراض جلدية تصيب الأطفال.. إليك الأسباب والعلاج

كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون