مياه البحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة موجة الأمطار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة موجة الأمطار الحالية التي تمر بها البلاد.



أصدر المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة تعليماته بإنتشار كامل لكافة المعدات وسيارات المسح والنافورى والكباش والأطقم بالشوارع والميادين للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات مياه الأمطار.

وحرص رئيس الشركة على متابعة سير العمل بتفقد الشبكات والروافع والمحطات ومتابعة تمركزات المعدات والسيارات والعمال والفنيين وانر بضرورة الاستجابة الفورية لنكاوي المواطنين والتعاون مع الوحدات المحلية بالمحافظة.

