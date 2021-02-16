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محافظات

بالشمع الأحمر.. إغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية بحي ثالث الإسماعيلية| صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:05 م
إغلاق 8 مراكز للدروس
إغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية
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انجي هيبة
شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة حي ثالث، بمحافظة الإسماعيلية، حملة تفتيشية لمراجعة الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع التجمعات وحظر فتح مراكز وسناتر الدروس الخصوصية؛ لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المُستجد.

وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع 8، وجرى تفريق الطلبة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، شدد اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنتها الدولة وتتخذها لمحاولة الحد من انتشار وتفشي الفيروس، منوهًا بعدم التهاون مع أي مقصر، سواء أصحاب منشآت لم تلتزم بالإجراءات أو النسب المقررة للإشغال، أو مواطنين غير ملتزمين بالإجراءات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.

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بالشمع الأحمر.. إغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية بحي ثالث الإسماعيلية| صور
بالشمع الأحمر.. إغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية بحي ثالث الإسماعيلية| صور
بالشمع الأحمر.. إغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية بحي ثالث الإسماعيلية| صور
بالشمع الأحمر.. إغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية بحي ثالث الإسماعيلية| صور
بالشمع الأحمر.. إغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية بحي ثالث الإسماعيلية| صور
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