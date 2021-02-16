أول تعليق برلماني على الافتتاحات الرئاسية بمنظومة التأمين الصحي الجديدة

وأشاد دياب، بالجهود المبذولة التي قامت بها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعطى إشارة البدء لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، واصفة بالمشروع العملاق الذي تم إقراره من أجل تحسين الخدمة الطبية وتقديمها للمصريين دون تمييز حيث تمثل نظاما تكافليا اجتماعيا، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بعلاج غير القادرين، عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.

وأشار "دياب" إلى أن محافظة الإسماعيلية، تعد أولى محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد التي كسرت حاجز المليون من حيث تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين من أبناء الإسماعيلية للتسجيل بالمنظومة، يرجع إلى ارتفاع درجة الوعي بين المواطنين ونجاح تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا على ثقة المواطن في قيادته السياسية، والذي تولي اهتمامًا كبيرًا، وتقدم كل أوجه الدعم لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل.

يشار الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق اليوم الثلاثاء، من مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة ، وذلك لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء إلى جانب محافظة بورسعيد والتي تم افتتاح المنظومة رئاسيًا بها في نوفمبر 2019.





وقالت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي المشرف علي المشروع، إن محافظة الإسماعيلية شهدت اليوم افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الإسماعيلية الطبي و مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، ضمن المستشفيات المقرر عملها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية إلى جانب مستشفى طوارئ أبو خليفة( المخصصة للحجر الصحي حاليًا)، و22 مركزا طبيا ووحدة صحية من المقرر دخولهم التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.





وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الافتتاح الرئاسي شمل افتتاح عدد كبير من المنشآت الطبية بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء إضافة إلى مستشفى 30 يونيو (بحر البقر سابقًا)، والذي تم الإنتهاء من تطويره وتجهيزه وفق أعلى مستويات الجودة العالمية في نطاق محافظة بورسعيد، وبذلك يصل إجمالي المحافظات التي تغطيها المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل ، 4 محافظات منذ بدء انطلاق المنظومة ببورسعيد في يوليو 2019.





وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المجمع الطبى بالإسماعيلية تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى توفير الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى وذات كفاءة ومهارة عالية فى مختلف التخصصات الطبية للعمل فيه، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المميزة للمنتفعين من أهالى المحافظة بالمنظومة الجديدة، ليكون هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين بما يشمله من إمكانات وتجهيزات وفرق طبية على أعلى مستوى.





وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن مجمع الإسماعيلية الطبى صرح طبي عظيم لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له 382 سريرا، كما يضم 9 مبانِ متخصصة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية المميزة فى مختلف التخصصات لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال أقسام "استقبال وطوارئ، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، رمد، نساء وتوليد، الحقن المجهرى، أمراض قلب وصدر، قسطرة قلب، روماتيزم القلب، جراحة عامة، روماتيزم، جراحة عظام، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، علاج طبيعى، غسيل كلوى، جراحة مسالك بولية، طب الجنين".





وفيما يخص مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي تم افتتاحه اليوم أيضًا ، فهو يضم 108 ماكينات غسيل كلوى، 4 غرف عمليات، 8 أسرّة رعاية، 16 سرير إقامة داخلى، إضافة إلى 12 عيادة تخصصية فى أمراض الكلى والمسالك البولية ، ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية له 135 سريرا، لخدمة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة كله.





ودخلت محافظة الأقصر، مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة من خلال 3 مستشفيات و 20 وحدة ومركز لخدمة أهالي الأقصر وأبناء الصعيد ، لخدمة أهالي محافظة الأقصر ، وهم مستشفيات إسنا المركزي التي تبلغ الطاقة السريرية الإستيعابية لها 196 سريرا، ومستشفى العديسات التخصصي والتي تضم الطاقة الاستيعابية لها 63 سريرا، ومستشفى البياضية للنساء والولادة (إيزيس حاليًا) والتي تخدم منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل من سيدات الأقصر ، بإجمالي طاقة استيعابية 98 سريرا.





وشمل الافتتاح الرئاسي اليوم، افتتاح المحافظة الرابعة من المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وهي محافظة جنوب سيناء، والتي تدخل مرحلة التشغيل التجريبي بـ 10 وحدات ومراكز طبية في نطاق المحافظة، بالإضافة إلى مستشفى أبو رديس المركزي والتي تم تطويرها وتجهيزها لتتماشى مع أعلى معايير الجودة وفقًا للمستويات العالمية وتبلغ السعة السريرية بالمستشفى 196 سريرا.





وكشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل عن التكلفة الإجمالية لتشغيل الثلاث محافظات التي تم افتتاحها رئاسيًا ودخولهم مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التامين الصحى الشامل الجديدة، والتى تقدر بـ 23.03 مليار جنيه مصري، منهم 10.125 مليار جنيه شاملة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة الإسماعيلية، و 9.625 مليار جنيه لمحافظة الأقصر، وأخيرًا بلغ إجمالي التكلفة بمحافظة جنوب سيناء 3.28 مليار جنيه.





وتابع المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أنه من المقرر أن يتم تفعيل المنظومة بالمحافظات الثلاث من خلال 27 مستشفى و 136 وحدة ومركز طبي، وجاء نصيب محافظة الإسماعيلية 12مستشفى و 54 وحدة ومركزا طبيا، أما محافظة الأقصر فتبلغ المنشآت الطبية المقررة لها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل 7 مستشفيات و 59 وحدة ومركز ، إلى جانب 8 مستشفيات و 23 وحدة صحية ومركز طبي بمحافظة جنوب سيناء ،وقد تم البدء اليوم في إطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظات الثلاث في المستشفيات المشار إليها عاليه، وجار إنهاء أعمال التطوير والتجهيز على أعلى المستويات بباقي المنشآت الصحية بالمحافظات الثلاث، لتفعيل المنظومة بكل طاقتها لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.



