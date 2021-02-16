رئيس أقسام الباطنة بعين شمس: الرئيس يولي اهتماما كبيرا بصحة المواطنين

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن ضمن اهتماماته الأ ولية .





وأضاف " عقبة"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن الدولة منذ ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا قامت باتخاذ إجراءات سريعة من أجل حماية المواطنين، ومنها تجهيز المستشفيات، وتدريب الأطقم الطبية، وتوجيه النصائح والمعلومات عن الفيروس.





ولفت إلى أن جميع الجهات في مصر تعاونت من أجل توفير المستشفيات، والحفاظ على المواطنين، مؤكدًا أنه تم عمل مستشفى ميدانى فى أسبوعين.





وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة الأخيرة أطلق أكثر من مبادرة كانت تهدف للحفاظ على صحة المواطنين و أن الجميع يعلم ما تم فى مبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي بمصر.



