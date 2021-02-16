الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الحسن

نشرت وزارة الأوقاف ، أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الحسن "مبتهلين وقراء"، بدرجات تؤهلهم للترشح للاختبارات الهيئة الوطنية للإعلام، وفق إعلان المسابقة، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الفائز فى مسابقة الصوت الحسن "قراء" هو أحمد محمد جابر محمد، والفائز فى مسابقة الصوت الحسن "مبتهلين" عمر أحمد محمد محمد حشاد، لافتة إلى أنه يجرى إعداد خطاب بإرسال بيانات المذكورين إلى الهيئة الوطنية للإعلام.

في سياق متصل أعلنت مديرية أوقاف جنوب سيناء في وقت سابق، عن مسابقة الصوت الحسن ، وذلك بمناسبة اقتراب العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، على أن تشمل الجوانب التالية:

1. حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع فهم المقاصد العامة لسور الجزء الثلاثين "جزء عم " .





2. حفظ ربع القرآن الكريم ، مع تفسير الجزء الثلاثين "جزء عم" .





3. الابتهالات الدينية.





4. حفظ الأربعين حديثًا النووية ، مع فهم كتاب : "الفهم المقاصدي للسنة النبوية" .





وقالت وزارة الأوقاف إنه يتم التقدم للمسابقة في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه، وتبدأ التصفية الأولية على مستوى الإدارات من الأحد 21 /2/ 2021م وحتى الثلاثاء 23 /2/ 2021، و تسلم النتيجة للمديرية الأربعاء 24 /2/ 2021م.





وتبدأ التصفية على مستوى المديرية الاثنين 1 /3 /2021م، وحتى الاثنين 8 /3/ 2021م، وتسلم النتيجة للجنة المركزية بالوزارة لترتيب الفائزين، ويتم تكريم الفائزين في احتفال المحافظة بالعيد القومي ، مع صرف جوائز قيمة للفائزين.





وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر تزويد أكاديمية الأوقاف الدولية بـ (200) مقعد من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.









وأعلنت وزارة الأوقاف، أن هذا القرار يأتي إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات والإقبال الشديد على التدريب بالأكاديمية ، وفي إطار التوسع في الدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر .







