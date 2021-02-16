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أخبار البلد

رياح وبرودة شديدة .. صدى البلد يرصد حالة الطقس في المهندسين وجامعة الدول | فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:51 م
صدى البلد
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سيد أحمد- عز حسين
شهدت حالة الطقس اليوم الثلاثاء، انخفاضا في درجات الحرارة ورياحا نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى.

ورصدت عدسة " صدى البلد " حالة الطقس فى المهندسين وجامعة الدول، حيث شهدت رياحا وبرودة شديدة.



وأصدرت إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا خاصًا بالبحرين الأحمر والمتوسط، تحذر فيه من اضطراب الملاحة البحرية هناك، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة. 

وقالت التنبؤات الجوية التابعة لهيئة الأرصاد، إن هناك نشاطا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وانخفاض الرؤية الأفقية هناك. 

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ويصل ارتفاع الموج خلال هذه الفترة ما بين 4 لـ 6 أمتار.



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