رياح وبرودة شديدة .. صدى البلد يرصد حالة الطقس في المهندسين وجامعة الدول | فيديو

شهدت حالة الطقس اليوم الثلاثاء، انخفاضا في درجات الحرارة ورياحا نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى.

ورصدت عدسة " صدى البلد " حالة الطقس فى المهندسين وجامعة الدول، حيث شهدت رياحا وبرودة شديدة.

لا يفوتك:- لماذا يتم قطع المياه بالمناطق عند تساقط الأمطار





اضطراب الملاحة البحرية وأصدرت إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا خاصًا بالبحرين الأحمر والمتوسط، تحذر فيه منهناك، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.





وقالت التنبؤات الجوية التابعة لهيئة الأرصاد، إن هناك نشاطا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وانخفاض الرؤية الأفقية هناك.



