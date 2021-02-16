الزمالك يعلن قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي غدا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها غدا، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوي الممتاز.





وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-





حراسة المرمي: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش





الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.





حط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو- شيكابالا - أشرف بن شرقي.





خط الهجوم: سيف الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - أسامة فيصل.