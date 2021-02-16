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محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:04 م
تصريف مياه الأمطار
تصريف مياه الأمطار
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أحمد بسيوني
قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بجولات مستمرة، منذ فجر اليوم الثلاثاء، بعدد من أحياء المحافظة، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، والتأكد من سيولة الحركة المرورية. وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وبتواجد جميع الأجهزة التنفيذية. 

أوضح الشريف أن الإسكندرية تتعرض منذ الصباح الباكر لسقوط أمطار غزيرة علي أنحاء متفرقة منها، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار. لافتًا أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وأكد المحافظ أن هناك حالة من الاستنفار بجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة. 

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وشدد الشريف على إستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، والأماكن المتضررة.

وقد شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة، في ظل جو معتم واختفاء أشعة الشمس، مع وجود سحب كثيفة في سماء المدينة.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة بعد توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار رعدية على الإسكندرية والسواحل الشمالية.

وتراكمت بعض مياه الأمطار في الشوارع الجانبية، وشهدت المحاور المرورية الرئيسية حالة من السيولة المرورية، وخاصة طريق الكورنيش، وشارع أبوقير، والطريق الدولي الساحلي والزراعي والصحراوي. ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بحوالي 180 سيارة لشفط ورفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة
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