إلغاء الشفوي ومقررات يناير .. التفاصيل الكاملة لامتحانات المعاهد الأزهرية

بثت قنوات التواصل الإجتماعي التابعة ، للأزهر الشريف، بثا مباشرا للإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام.





ونرصد في هذا التقرير كل الإجابات والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات المعاهد الأزهرية:





في البداية، قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر يسير على خطى الدولة ويطبق ما تقرره من قرارات بشأن العملية التعليمية، موضحا أن قطاع المعاهد في اجتماعات مستمرة لاتخاذ القرارات السليمة التي تصب في مصلحة الجميع.





وأضاف الضويني، في البث المباشر للأزهر الشريف، للإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الامور بشأن امتحانات العام الحالي، أنه تم التأكيد على اجراء الامتحان مع اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة في كافة المعاهد واللجان، مشيرا إلى أنه تم توفير كل المتطلبات للجان من ادوات تعقيم وقياس لدرجات الحرارة وغيرها من متطلبات الأثاث للجان، مشيرا إلى أنه تم النظر لكل مرحلة بما يتناسب معها ، فتم الإكتفاء بتقييم للمعلم لتلاميذ رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإبتدائي.





وقال وكيل الأزهر الشريف، إنه تم مراعاة كثرة المواد الأزهرية وستكون الأسئلة كلها في مستوى الطالب المتوسط، كما تم مراعاة كثرة الأسئلة للمرحلة الإعدادية ، فتم تخصيص يومين للصف الأول الإعدادي ويومين للصف الثاني الإعدادي، وثلاثة أيام للشهادة الإعدادية.





وأضاف، أنه كان من الصعب إرجاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي وتأجيله، ولذلك قرر شيخ الأزهر اجراء امتحانات للصف الثالث الإعدادي على ثلاثة أيام بامتحانات مجمعة، المواد الشرعية في يوم، المواد العربية في يوم، والمواد المشتركة مع التربية والتعليم في يوم، مشيرا إلى أن المرحلة الثانوية، سيتم امتحانهم على خمسة أيام للصف الأول والصف الثاني، وكل صف منهما له أيام مختلفة عن الثاني.





أما الشهادة الثانوية، فتم تأجيلها لامتحانات نهاية العام وكل التفاصيل الاخرى بشانها ستحدد في وقت لاحق .





وقال وكيل الأزهر ، إنه تم الإتفاق على الغاء مقررات شهر يناير ولا عودة للاجزاء المحذوفة، منوها ب أن اليوم الامتحاني سيكون بورقة واحدة متعددة الأسئلة حسب كل مادة متضمنة في الامتحان المجمع، و تم عمل وضع استثنائي في الامتحانات بسبب الظروف الراهنة.





وأشار إلى أنه سيكون هناك نموذج استرشادي لأسئلة الامتحانات سيتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية، منوها با نه سيتم عرض الإجابات على متخصصين فنيين، لمراجعة وتصحيح الأسئلة كل في مادته الخاصة به، وهناك برنامج موضوع لرصد الدرجات يفصل درجات كل مادة على حدة كما لو كانت المادة ممتحنة لوحدها





وأضاف أن الشهادة الإعدادية فقط سيتم تنظيم سير العمل فيها بالنسبة للجان، وبالنسبة للصفوف الأخرى ستكون لجانها في معاهدها الأصلية.





من جانبه، قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الاعداد داخل اللجان في الامتحانات لن تزيد على 14 طالبا في كل لجنة، وسيتم اتباع الاجراءات اللازمة والاحترازية لحماية الطلاب والمعلمين.





وأضاف عباس، في البث المباشر للأزهر الشريف، للإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الامور بشأن امتحانات العام الحالي، أن مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الإبتدائي تمت دراستهم حتى الآن ووافق شيخ الازهر على الإكتفاء بتقييم الطلاب من معليمهم حتى الآن، منوها أنهم سيبدأون من الفصل الدراسي الثاني مباشرة دون اجراء امتحانات لهم.





وأشار إلى أنه تم الإتفاق على أن الامتحانات ستكون تحريريا فقط، وسيتم تعويض الامتحانات الشفوية، من خلال التقييم المستمر خلال الدراسة، منوها أنه لا توجد امتحانات شفوية للطلاب.





وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحانات الترم الاول ليس فيها نجاح ورسوب، ولكن ستعلن فقط الدرجات للطلاب ليعلموا موقفهم ويصححوا أوضاعهم وستجمع درجات الصفلين وستعلن نتيجته، منوها أنه بالنسبة لتصور الورقة الامتحانية، فإنه سيكون لكل مادة سؤال في الامتحان وداخل السؤال نقاط متعددة.





وذكر أن هناك رقابة محكمة على وضع أسئلة الامتحانات ووضع الأسئلة بشكل يناسب جميع الطلاب، موضحا ، أنه بالنسبة للدراسة في الفصل الدراسي الثاني وعملية التقييم الشهري، فإنه سيكون تراكمي وليس لكل شهر على حدة، فكل شهر سيجمع دروس الشهور التي قبله.





وأوضح، أن اليوم الامتحاني سيكون بورقة واحدة متعددة الأسئلة حسب كل مادة متضمنة في الامتحان المجمع، منوها أنه تم عمل وضع استثنائي في الامتحانات بسبب الظروف الراهنة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك نموذج استرشادي لأسئلة الامتحانات سيتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية.





وذكر أنه سيتم عرض الإجابات على متخصصين فنيين، لمراجعة وتصحيح الأسئلة كل في مادته الخاصة به، وهناك برنامج موضوع لرصد الدرجات يفصل درجات كل مادة على حدة كما لو كانت المادة ممتحنة لوحدها.





وكشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن المواد التي ستؤجل لأخر العام، هي: الحاسب الآلي في التعليم النموذجي والخاصة، التربية الفنية في جميع المراحل، المستوى الرفيع في المعاهد النموذجية والخاصة.





وأضاف عباس، أن امتحان القرآن الكريم سيكون في المقرر وليس تراكميا في امتحانات الترم الأول، أما في امتحانات التقييم في الفصل الدراسي الثاني سيكون الامتحان تراكمي، مشيرا إلى أن الغرض من الامتحان هو أن يحقق كل طالب ثمرة جهده طوال العام، وعلينا احترام جهد كل طالب ونمنحه حقه في الدرجات، مناشدا المعلمين بالإلتزام والحرص على توعية الطلاب لتمر الطلاب بخير كعادة كل عام.





وأكد انه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير كل متطلبات الاجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير داخل اللجان، وكذلك تواجد طبيب في كل لجنة.





و أعلن الدكتور الضويني، وكيل الأزهر الشريف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية لعام 2020/2021، وذلك خلال البث التفاعلي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر- عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإجابة عن استفسارات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بشأن قواعد وإجراءات الامتحانات، علمًا بأن التلاميذ المكفوفين سيؤدون امتحاناتهم شفويًّا في المواد المقررة عليهم.





وتقرر أن تكون امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية كالتالي: السبت 27 فبراير 2021م في: مادة القرآن الكريم ومادة التربية الإسلامية، ويوم الاثنين 1 مارس 2021م في: المواد العربية والمواد الثقافية. كما يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية امتحاناتهم كالتالي: الأحد 28 فبراير 2021م في: مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، الثلاثاء 2 مارس 2021م في: المواد العربية والثقافية.





ويؤدي طلاب المرحلة الإعدادية بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية امتحاناتهم كالتالي: الصف الأول الإعدادي: الثلاثاء 2 مارس 2021م في: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، الخميس 4 مارس 2021م في: المواد الثقافية. الصف الثاني الإعدادي: الأربعاء 3 مارس 2021م في: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، السبت 6 مارس 2021م في: المواد الثقافية. طلاب الشهادة الإعدادية: الخميس 4 مارس 2021م في: القرآن الكريم والمواد الشرعية، الأحد 7 مارس 2021م في: المواد الثقافية، الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة العربية.





أما طلاب سنوات النقل بالمرحلة الثانوية فيؤدون الامتحانات كالتالي:

الصف الأول الثانوي (أدبي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:

السبت 27 فبراير 2021م: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية.

الاثنين 1 مارس 2021م: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.

الأربعاء 3 مارس 2021م: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة

السبت 6 مارس 2021م: اللغة الأجنبية الأولى/ علم النفس.

الاثنين 8 مارس 2021م: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.





الصف الأول الثانوي (علمي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة

السبت 27 فبراير 2021م: القرآن الكريم/ الفقه/ الثقافة الإسلامية.

الاثنين 1 مارس 2021م: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.

الأربعاء 3 مارس 2021م: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة

السبت 6 مارس 2021م: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء.

الاثنين 8 مارس 2021م: الجبر وحساب المثلثات/ الهندسة/ اللغة الأجنبية.





الصف الثاني الثانوي (أدبي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة

الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق.

الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.

الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية.

الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الأولى/ الفلسفة/ المواطنة.

الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.





الصف الثاني الثانوي (علمي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة

الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ الفقه.

الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.

الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة.

الأحد 7 مارس 2021م في: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء/ المواطنة.

الثلاثاء 9 مارس 2021م في: الجبر/ التفاضل وحساب المثلثات/ تطبيقات الرياضيات/ اللغة الأجنبية.





الصف الثاني الثانوي (العلوم الإسلامية)

الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق.

الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.

الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية.

الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الأولى/ الإحصاء/ المواطنة/ الاجتماع.

الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.





امتحان الصف الأول الثانوي البعوث الإسلامية

السبت 27 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية.

الاثنين 1 مارس 2021م في: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.

الأربعاء 3 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية.

السبت 6 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 8 مارس 2021م في: التاريخ/ الجغرافيا.





امتحان الصف الثاني الثانوي البعوث الإسلامية

الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق.

الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.

الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية.