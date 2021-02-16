برلماني: مجمع الإسماعيلية الطبي ينضم لقائمة مشاريع النهوض بصحة المصريين

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن قيام الرئيس السيسي بافتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي، يأتي في إطار المشاريع القومية الضخمة في مجال الصحة، والتي لم تبخل بها الدولة طوال السنوات الماضية بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.





وأضاف نائب الإسكندرية عن حزب "مستقبل وطن"، في تصريحاته اليوم، أن مجمع الإسماعيلية الطبي من المشاريع الصحية الواعدة، وخصوصا أنه يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة فى التخصصات المختلفة، وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية.





وأوضح عضو مجلس النواب أن المجمع يُعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل المخطط إنشائها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة.





وشدد عبد العال، على أن المجمع يقدم خدمة طبية وفق أعلى المعايير الصحية على مستوى العالم ويضم 9 مبانٍ تخصصية بتكلفة 550 مليون جنيه ويقدم 2300 خدمة طبية، مضيفا أن مجمع الاسماعيلية الطبي، صرح صحي حقيقي ينضم إلى مجموعة ضخمة من كبار المستشفيات والمراكز الصحية.





وأفاد النائب الإسكندراني، بأن السنوات الماضية شهدت نهضة صحية جبارة، سواء على مستوى المستشفيات أو المرافق الصحية أو الخدمات المقدمة أو التصدي للأمراض المزمنة.