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محافظات

محافظ كفر الشيخ : الانتهاء من تبطين 375 كيلو واستمرار تأهيل 78 ترعة .. صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:10 م
صدى البلد
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محمود زيدان
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة الأعمال الجارية في الخطة الاستثمارية  والتعرف على نسب التنفيذ في كافة القطاعات الخدمية ، ومن بينها الأعمال الجارية لتأهيل الترع ضمن المشروع القومي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة ،ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من  تبطين 375 كيلو بتكلفة مليار و278 ألف جنيه، وجارٍ تبطين وتأهيل 78 ترعة بمدن وقرى المحافظة ، تنفيذًا لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، بإشراف المهندس أشرف المحمدي ،رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ.

وأضاف، سيتم تبطين وتأهيل  1000 كيلو من الترع،مؤكدًا أن هناك ترع تم الانتهاء منها ،وجاري العمل بتبطين ترع أخرى ومنها المربط بسيدي غازي ، والسنط ، وترعة الحلافي، وجانبية الزاوية اليسرى، وجانبية الزاوية اليمنى ،والضبعة والشمارقة والزرافة بسيدي سالم وسعيد يوسف بمطوبس .

وأكد أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وعلى جانب آخر، تفقد المهندس أشرف المحمدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، أعمال تأهيل الترع بزمام الإدارة العامة لرى شرق كفر الشيخ ، متابعًا تأهيل ترعة الضبعية بطول 6.500 كم،و ترعة المربط بطول 9 كم،و ترعة الحلافى بطول 6.500 كم، وتأهيل ترعة المحيط بطول 4.630 كم.

كما تابع تبطين ترعة السنط بطول 2.570 كم،وترعة الوصلة الأولى بطول 1.300 كم، والوصلة الثانية بطول 650. كم، والجنابية الأولى اليسرى بطول 1.350 كم،والجنابية الثانية اليمنى بطول 1.600كم، مؤكدًا على الجهاز الفنى بسرعة تلافي بعض الملاحظات التي تم رصدها أثناء التفقد.

وشدد على التأكيد والالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ ،واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة ببذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.
محافظ كفر الشيخ : الانتهاء من تبطين 375 كيلو واستمرار تأهيل 78 ترعة .. صور
محافظ كفر الشيخ : الانتهاء من تبطين 375 كيلو واستمرار تأهيل 78 ترعة .. صور
محافظ كفر الشيخ : الانتهاء من تبطين 375 كيلو واستمرار تأهيل 78 ترعة .. صور
محافظ كفر الشيخ : الانتهاء من تبطين 375 كيلو واستمرار تأهيل 78 ترعة .. صور
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