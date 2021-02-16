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تعليم

المدن الجامعية بعين شمس: تعليمات مهمة للطلاب بشأن بدء التسكين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حسام الفقي
أكد مصدر مسؤل بجامعة عين شمس انه جاري الاعلان عن جداول تسكين الطلاب بناءا علي جداول الامتحانات لجميع الكليات مشيرا الي انه معظم الكليات أعلنت جداولها ويأتي ذلك بناء علي القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء  السبت الموافق 13_2_2020بمد اجازة نصف العام الدراسي اسبوعا اخر .

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وأضاف المصدر خلال تصريحاته لصدي البلد ان بعد إعلان جميع الكليات جداول الامتحانات سوف يتم الاعلان عن جداول تسكين الطلاب مباشرة منوها انه التسكين سوف يعود تدريجيا  مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية  .

وأكد  المصدر  أنه سوف  يتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب، موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به. 

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