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فن

استمرار عروض الفيلم المكسيكي المُدللات في سينما زاوية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:18 م
صدى البلد
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محمد نحلة
يستمر عرض الفيلم المكسيكي المُدللات للمخرجة أليخاندرا ماركيز أبيللا في سينما زاوية للأسبوع السادس على التوالي، حيث سيعرض الفيلم من يوم 17 فبراير حتى 23 فبراير، وكان الفيلم الحاصل على العديد من الجوائز الدولية قد انطلقت عروضه في زاوية منذ مطلع الشهر الماضي.

وسيحصل الفيلم على ثلاث عروض خلال الأسبوع الحالي يوم الأربعاء 17 فبراير الساعة 12:30 مساءً، يوم السبت 20 فبراير الساعة 12:30 مساءً، يوم الثلاثاء 23 فبراير الساعة 9:30 مساءً.

حصد المُدللات العديد من الجوائز الدولية ومنها الجائزة الكبري من مهرجان فريبورغ السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور من مهرجان ماكاو السينمائي الدولي، وثلاث جوائز من مهرجان مالاچا السينمائي أفضل فيلم لاتيني أميركي، أفضل سيناريو، أفضل مونتاج، كما شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، مهرجان روما السينمائي الدولي، مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان موريليا السينمائي الدولي، مهرجان مراكش السينمائي الدولي، مهرجان تالين بلاك نايتس الدولي بإستونيا، مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي، ومهرجان هونج كونج السينمائي. 

تدور أحداث الفيلم في الثمانينات حول صوفيا المدللة والمتألقة بين صديقاتها بفضل ثروتها والتي تواجه انهيار مكانتها الاجتماعية مع تعرض المكسيك لأزمة اقتصادية كبيرة عام 1982، تحاول صوفيا الحفاظ على مظهرها الاجتماعي لكن السقوط محتم ومعه تدرك ما يفقد الانسان عندما تضيع الثروة. من إخراج أليخاندرا ماركيز أبيللا وتشاركها التأليف مونيكا ريفيلا، وبطولة إلسي سالاس، كاساندرا سيانغروتي، وباولينا جايتان، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي.

أليخاندرا ماركيز أبيللا مخرجة مكسيكية ولدت في مدينة سان لويس بوتوسي، ونشأت في مكسيكو سيتي، درست الإخراج في مركز الدراسات السينمائية في كاتالونيا ببرشلونة، عُرض أول أفلامها القصيرة 5 Memories في أكثر من 140 مهرجان حول العالم، وشهد فيلمها الروائي الطويل الأول Semana santa في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وشارك في عدة مهرجانات منها كارلوفي فاري ومهرجان South by Southwest، ويعد المُدللات هو ثاني أفلامها الطويلة.
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