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فن

تفاصيل عودة أسامة منير للغناء بأغنية "أنا"

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:27 م
صدى البلد
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محمد نحلة
بعد غياب عن الغناء استمر طويلا  يعود الفنان والإعلامى اسامة منير بأغنية جديدة من كلماته وألحانه وتحمل اسم "انا".

الأغنية من توزيع رومانى امين وچون استيفان وإنتاج اكسبريس ميديا واخراج احمد سليم وسيتم عرضها قريبا وقرر أسامة تصوير الأغنية لتميزها ولرغبته في العودة بقوة للساحة الغنائية خاصة أن كلمات الأغنية مختلفة عن الأغاني المنتشرة في الفترة الحالية وكذلك التصوير سيكون مختلف ومميز.


ويذكر أن آخر أعمال اسامة منير فيلم "ليلة البيبى دول" مع محمود عبد العزيز وتجربة اخرى مع ليلى علوى فى فيلم "كابتن عفت".

وكان قد كشف الإعلامي أسامة منير، أغرب موقف تعرض له على الهواء خلال مسيرته الإعلامية.

وقال خلال حواره ببرنامج " من مصر"والمذاع عبر قناة " سي بي سي"، إنه تمكن خلال مشواره الإعلامي بإنقاذ العديد من البيوت التي كانت على وشك الانهيار، موضحا: "كان هناك زوجين علي وشك الانفصال، واصلحت بينهما، وكنت اقفل مع الزوجة، أكلم الزوج، حتي نجحت في إثنائهما عن قرار الطلاق".

ونوه بأن الشيء الذى لفت انتباهه هو "كومكسات المتزوجين"، وأن الزوجة الصالحة هي ليست شريكة حياة ولكنها شريكة نجاح.
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